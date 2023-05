CO2-neutraler Werkverkehr DHL testet eActros-Zugmaschine

Mercedes-Benz Trucks und DHL Freight haben in Kooperation eine eActros 300 Sattelzugmaschine zur Belieferung des Werks in Kassel erprobt. Die Eckdaten: 175 Kilometer einfache Strecke, 12 Tonnen Güter an Bord.

Schon im Herbst dieses Jahres wird der eActros auch als Sattelzugmaschine vom Serienband rollen, für DHL Freight also höchste Zeit, den E-Truck vorab im Testbetrieb zu erproben: Mercedes-Benz Trucks hat dem Transport-Riesen dafür eigens eine eActros 300 Sattelzugmaschine aus der Vorserien-Fertigung für einige Tage am Stück zur Verfügung gestellt.

Der vollelektrische Sattelzug wurde auf der Strecke zwischen dem DHL Freight Terminal in Hagen bei Dortmund und dem rund 175 Kilometer entfernten Mercedes-Benz Werk Kassel eingesetzt. An Bord: durchschnittlich 12 Tonnen Produktionsmaterial. Ein Wort, liegt der vom Hersteller angegebene Reichweiten-Bestwert mit 220 Kilometer nicht gar so viel höher als die jetzt im Praxistest tatsächlich gefahrene Relation. Das Tagespensum mit Zwischenstopp an der Lkw-Ladesäule auf dem Werksgelände in Kassel summierte sich dann auf 350 Kilometer.

Laut Mercedes-Benz Trucks werden die Erkenntnisse aus dem Testbetrieb nun für die geplante Umstellung auf einen CO2-neutralen Lieferverkehr nach Kassel genutzt. DHL Freight fährt als Gebietsspediteur für Mercedes-Benz Trucks Produktionsmaterialien von Lieferanten in Nordrhein-Westfalen und den Benelux-Staaten über die DHL Freight Terminals in die Werke.