Nachwuchs im Logistikzentrum von Aldi Nord Aldi Nord bildet Kraftfahrer aus

Aldi Nord bietet künftig verstärkt Ausbildungen in der Logistik an – neben den bereits eingeführten Ausbildungen.

Demnach werden in 17 Aldi-Regionalgesellschaften ab dem Ausbildungsstart 2023 Berufskraftfahrer, Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik ausgebildet. Damit bilden künftig 17 der 25 Aldi- Regionalgesellschaften in Deutschland mindestens eine der drei verschiedenen Ausbildungen in der Logistik an. Bei diesen 17 Regionalgesellschaften von Aldi Nord handelt es sich im Einzelnen um Bargteheide, Datteln, Großberen, Hann.Münden, Herten, Hesel, Jarmen, Lingen, Meitzendorf, Radevormwald, Rinteln, Schloß Holte, Seefeld, Sievershausen, Werl, Weyhe und Wilsdruff.

Beitrag zur Entwicklung von Aldi Nord

Catrin Winkler, Managing Director Human Resources bei Aldi Nord in Deutschland, erklärt: „Gut ausgebildete, motivierte und engagierte Mitarbeiter leisten einen nachhaltigen und wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Aldi Nord in Deutschland. Hier wollen wir ansetzen. Entsprechend unseres Leitbildes ‚Einfach Aldi. Powered by people‘ bilden wir Fachkräfte für die Logistik in unseren Regionalgesellschaften selbst aus“. Laut dem Discounter soll die Ausbildung in der Logistik bedarfsorientiert im Aldi-Nord-Gebiet weiter ausgebaut werden.

Vielfalt an Ausbildungen

Die Regionalgesellschaften von Aldi Nord sind nach eigenen Angaben eine der größten Ausbildungsbetriebe im deutschen Einzelhandel. Aldi Nord bietet nicht nur Ausbildungen in der Logistik, sondern auch im Verkauf, in der Verwaltung sowie in der IT. Ebenso wenden sich duale Studiengänge in den Bereichen IT, in der Verwaltung sowie im Verkauf an Nachwuchskräfte wie auch ein dualer Master im Bereich „Internationales Handelsmanagement“. Für Schüler mit Hochschulreife ist das Abiturientenprogramm Handelsfachwirt vorgesehen. Darüber hinaus bietet der Discounter Werkstudententätigkeiten sowie Praktika für Schüler und Studenten an.