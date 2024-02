DB Schenker wächst am Standort Kassel Mehr Platz für Logistikdienstleistungen

DB Schenker mietet sich in Kassel in Bestandsimmobilie ein. Was das Unternehmen dort plant und warum das Ganze für den Logistiker ein Glückstreffer war.

Der Immobilienberater Prologis hat DB Schenker einen Standort in Kassel vermittelt. Vermieter ist das Immobilien-Unternehmen Mileway, dem das Gebäude gehört. Die zusätzlichen 15.400 Quadratmeter Hallen- und Büroflächen kann der Logistikdienstleiter gut brauchen.

DB Schenker schafft Platz für weiteres Wachstum

Der neue Standort von DB Schenker befindet sich in der Gobietstraße 8 in Kassel.„Mit dem kurzfristigen Bezug erhöhen wir unsere Flächenkapazitäten unserer Niederlassung in Kassel auf insgesamt circa 65.000 Quadratmeter Logistikfläche“, berichtet Jens Huppach, Head of Contract Logistics Kassel bei DB Schenker. Der Standort Kassel sei an das nationale und weltweite Logistiknetzwerk von DB Schenker angeschlossen und erbringe individuelle Logistiklösungen sowie klassische Transport- und Speditionsdienstleistungen, erläutert Huppach. Platz für weiteres Wachstum ist in Kassel allerdings schwer zu bekommen. Daher ging das Ganze auch schnell über die Bühne.

Logistikfläche ist in Kassel schwer zu bekommen

„Diese Immobilie bietet den benötigten Raum, um die Aktivitäten in Kassel auszuweiten, einem verkehrstechnisch wichtigen Standort für die Logistik“, sagt Thomas ten Bokum, Chief Real Estate Officer bei Mileway. Bei dem Objekt handele es sich um eine der wenig verfügbaren Flächen in Kassel. „Der Logistikimmobilienstandort Kassel ist geprägt durch Enge am Markt und wenig Verfügbarkeit. Im Sinne einer guten Auslastung der Immobilie konnten wir für einen nahezu nahtlosen Übergang sorgen“, erklärt Marius Paulig, Abteilungsleiter Norddeutschland bei Realogis.

