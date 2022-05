Dachser baut Halle in Dettelbach Für mehr Wachstum in Würzburg

Dachser baut in Dettelbach eine Halle um. Perspektivisch möchte das Unternehmen im Raum Würzburg mit Kontraktlogistik weiterwachsen. Wann die Anlage einsatzbereit ist und was Dachser plant.

Der symbolische Spatenstich in Dettelbach täuscht. Die künftige Halle von Dachser steht bereits. Allerdings ist jetzt erstmal der Immobilienentwickler Panattoni am Zug. Denn das rund 10.000 Quadratmeter große Gebäude wird komplett saniert und auf den neuesten Stand in Sachen Nachhaltgkeit gebracht.

Dachser schafft Platz für perspektivisches Wachstum

Die Halle bietet Dachser dann ab Mitte 2023 Platz für Kontraktlogistik-Dienstleistungen für Kunden aus dem Industriegüter- und Lebensmittelbereich. Dazu gehören Transport, Lagerung und kundenspezifische Zusatzdienstleistungen wie Kommissionierung und Konfektionierung als auch Display-Bau. Die Anlage kann komplett auf unterschiedliche Temperaturbereiche reguliert werden, sodass auch gekühlte Lebensmittel gelagert werden können.

Dachser baut Präsenz im Raum Würzburg aus

Der Standort in Dettelbach liegt verkehrsgünstig zwischen der A3 und der A7 unmittelbar am Biebelrieder Dreieck. Mit der Erweiterung um einen Kontraktlogistik.Standort in Dettelbach verstärkt der Logistikdienstleister nach eigenen Angabens eine Präsenz im Raum Würzburg, zusätzlich zum bestehenden Knotenpunkt in Kürnach. Der Neubau verfügt außerdem über Bürobereiche inklusive Räume für Schulungen und Besprechungen. Mittelfristig entstehen bis zu 100 gewerbliche und kaufmännische Arbeitsplätze bei Dachser in Dettelbach.

