Reederei Cosco schnürt Komplettpaket All inclusive für Container nach China

Die Reedereien bauen ihre Services rund um das Stammgeschäft – den Transport von Containern per Seefracht – sukzessive aus. Umschlag, Verzollung sowie den Landtransport gibt es zunehmend aus einer Hand. Das vereinfacht die Sache für Versender, könnte mittelständische Speditionen aber in Bedrängnis bringen, die bei Verkehren nach Übersee bisher einen nicht unerheblichen Teil der Transport- und Logistikleistungen abdecken.

Der chinesische Reedereiriese Cosco Shipping bietet seit Samstag, 26. August, ein neues Rundum-Sorglos-Paket für Containertransporte von Europa nach China an, das auch den Landverkehr im Reich der Mitte umfasst. „For For Tune“ nennt sich das Ganze – dabei werden die Worte Fortune (Glück) und Tune (Melodie, Harmonie) miteinander verbunden. Die breite Öffentlichkeit hatte von Cosco im Juni Notiz genommen, als das Unternehmen mit einer 24,99-Prozent-Beteiligung beim Hamburger HHLA-Terminal Tollerort eingestiegen war. Auch innerhalb der Bundesregierung hatte der Deal Kontroversen ausgelöst, letztlich bekam Cosco aber grünes Licht.

Cosco bestätigt Buchung innerhalb von zwei Stunden

„Das Angebot deckt den gesamten Versandprozess vom Containerlager bis zur Haustür in einem Paket ab“, heißt es in einer Cosco-Mitteilung. Kunden profitierten von einer einfachen Buchung, hoher Qualität und zuverlässiger Lieferung sowie einer vollständigen digitalen Verfolgung des Prozesses und transparenten Gebühren.

Buchbar ist „For The Tune“ über die Cosco-Plattform Syncon Hub. Sobald der Auftrag erteilt wurde, werde die Buchung innerhalb von zwei Stunden bestätigt, verspricht Cosco. Die Dienstleistung biete einen One-Stop-Kundenservice – also alles aus einer Hand, ohne dass Versender mehrere Unternehmen kontaktieren müssten, heißt es. Kunden könnten ihre Transporte in Echtzeit verfolgen.

Lesen Sie auch

Containerterminal Hamburg Zu einem Drittel chinesisch

Cosco gewährt Kunden nach eigenen Angaben eine 14-tägige kostenlose Nutzungszeit am Verladehafen und eine ebenso lange Nutzungszeit am Zielort. Das Angebot gilt für 20- und 40-Fuß-Container (nur Komplettladungen/FTL), auch in Highcube-Ausführung. Kunden-eigene Container sind hierbei ausgeschlossen, gekühlte Ware oder Gefahrgut ebenso.

Das Angebot gelte nur für Verkehre von Europa nach China, teilt das Unternehmen gegenüber eurotransport.de mit. Ein ähnliches Produkt für die Route von China nach Europa werde in den kommenden Tagen verfügbar sein. Der Hauptlauf erfolge immer per Seefracht, Cosco nutzt also für "For For Tune" nicht den Landweg über die Seidenstraße. Was die Laufzeit angeht, hängt diese nach Firmenangaben immer vom jeweiligen Abgangsort ab. Für die Relation Hamburg-Shanghai etwa benötige der Container 30 Tage. Die chinesische Reederei stellt Kunden bei dem neuen Angebot gegenüber einer konventionellen Buchung einen Preisvorteil in Aussicht, beziffert diesen aber nicht näher.