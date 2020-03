Die Alibaba Foundation und die Jack Ma Foundation spenden nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Masken sowie weitere medizinische Hilfsmittel, wie etwa Corona-Testkits, um Europas Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen.

Erstes Flugzeug mit Hilfslieferungen

Ein Frachtflugzeug mit einer ersten Ladung an gespendeten Vorräten, ist bereits am Flughafen Lüttich in Belgien angekommen. An Bord waren eine halbe Million Masken, die nach Italien geschickt werden sollen. Weitere Lieferungen kommen in den nächsten Tagen.

Lebensader zwischen China und Europa

Belgien, der europäische Partner der von Alibaba geführten elektronischen Welthandelsplattform (eWTP), spielt dabei eine wichtige Rolle bei dieser Hilfsaktion. Das Logistikzentrum des Flughafens Lüttich ermögliche die effiziente Verteilung der gespendeten medizinischen Güter nach Europa, heißt es seitens Alibaba. „Dieser Hub und die dazu gehörenden Verbindungen sind zu einer wichtigen Lebensader geworden, die die notwendigen Vorräte an diejenigen weiterleitet, die mit dem Coronavirus konfrontiert sind – in Europa und in China“, sagt dazu Willy Borsus, Vizepräsident der Wallonie.