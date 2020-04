Christian Berlin ist im März 2019 als Geschäftsführer des Tiefkühllogistikspezialisten Nagel Transthermos in die Nagel-Group eingetreten. Zuvor war der 35-Jährige in verantwortlichen Positionen bei Logistikunternehmen in Deutschland und China tätig. Der gebürtige Schwede hat mehrere Jahre in den USA gelebt und dort sein Studium absolviert.

Die Geschäftsführung von Nagel Deutschland wird damit ab dem 1. April aus zwei Mitgliedern bestehen. Marcel Vogler wird wie bisher den Bereich Transport weiterentwickeln.

Die Nagel-Group

Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte und europaweit agierende Nagel-Group mit Sitz in Versmold (NRW) beschäftigt an mehr als 130 Standorten über 12.000 Mitarbeiter. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von etwa zwei Milliarden Euro. Täglich bewegt die Unternehmensgruppe Lebensmittel in allen Sendungsgrößen und Temperaturklassen. Zum Beispiel Tiefkühlprodukte, Fleisch, Milchprodukte, Kaffee oder Süßwaren. Im Auftrag von Industrie und Handel trägt die Nagel-Groupdazu bei, dass Verbraucher in ganz Europa am Point of Sale die richtige Ware zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität vorfinden.