Zunächst bis Ende Juni 2020 erhalten alle Transport- und Logistikunternehmen, die sich der Plattform anschließen möchten, kostenlosen Zugang. Dabei gebe es keine vertragliche Verpflichtung zu einer Verlängerung. Normalerweise bietet die Plattform laut Teleroute pro Tag gut 200.000 Fracht- und Fahrzeugangebote. Die Pandemie habe aber zu einem drastischen Anstieg des Warenvolumens geführt, das der Einzelhandel oder die Pharmaindustrie benötigen. „Wir sehen es als unsere Verantwortung an, der Gesellschaft in dieser schwierigen Zeit auf jede erdenkliche Art und Weise zu helfen“, sagt Fabrice Douteaud, Chief Operation Officer Freight Exchange. „Daher schließen wir uns der Welle der Solidarität an, indem wir mit diesen vorübergehenden Maßnahmen unsere Community erheblich erweitern. Dadurch tragen wir zur Bewältigung der logistischen Herausforderung durch Covid-19 bei.“ Trotz des kostenlosen Angebotes halte man aber die Sicherheitsgarantien ein. Dazu zählen die Qualitätssicherungspolicy bei der Aufnahme neuer Mitglieder sowie die Zahlungsgarantie. „Die Gewährleistung der Sicherheit der Plattform bleibt daher höchste Priorität.“ Frachtbörsen, so Teleroute, wurden ins Leben gerufen, um die Effizienz im Transport zu erhöhen und die verschiedenen Akteure der Branche zusammenzubringen. „Nun liegt es an uns allen, ein stärkeres Verkehrsnetz zu schaffen, das in Zeiten wie diesen vereint bleibt.“

News-Ticker zu Corona Auswirkungen auf Logistik