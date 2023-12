Cargo Trans Logistik kooperiert mit Seitrans Nach Spanien geht's in unter zwei Tagen

Die Stückgut-Kooperation Cargo Trans Logistik (CTL) arbeitet mit der spanischen Spedition Seitrans zusammen. So geht’s in unter zwei Tagen auf die iberische Halbinsel.

Die Stückgut-Kooperation Cargo Trans Logistik (CTL) treibt die Internationalisierung voran. So arbeitet der Verbund nun mit dem spanischen Logistiker Seitrans zusammen. Für den mittelständischen Zusammenschluss mit seinen 180 Partnerunternehmen bedeutet das den Zugang zur iberischen Halbinsel in unter 48 Stunden.

Vom CTL-Hub Düsseldorf geht’s nach Barcelona

Mit regelmäßigen Abfahrten werden die Güter innerhalb von maximal zwei Tagen im gesamten Bundesgebiet beziehungsweise in ganz Spanien zugestellt – und damit mindestens ein Drittel schneller als vorher. Die Transporte finden zwischen dem CTL-Hub in Düsseldorf und dem Seitrans-Hub in Barcelona statt. Von dort aus wird das Stückgut dann verteilt.

Seitrans übernimmt die Verteilung in Spanien

Seitrans gehört zur italienischen Italsempione Group und verfügt über zwei Standorte in Barcelona und Madrid. Das Unternehmen ist auf Landtransporte, See- und Luftfracht sowie Value Added Services spezialisiert und verfügt nach eigenen Angaben über ein Spanien-weites Hub-Netzwerk.

