ABC-Logistik hat als erster gewerblicher Anwender in Deutschland Erfahrungen mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw gesammelt – das sind die Erkenntnisse.

Holger te Heesen ist um eine Erfahrung reicher. Als wahrscheinlich erstes Transport- und Logistikunternehmen in Deutschland hat seine Firma ABC-Logistik in Düsseldorf einen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw getestet. Von November bis Mitte Dezember disponierten die Mitarbeiter neben 80 eigenen Lkw auch eine Leihgabe im Rahmen eines EU-Projekts: einen 27-Tonnen-Motorwagen von DAF, den das ebenfalls in den Niederlanden ansässige Unternehmen VDL zum Prototypen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb umgebaut hat.

Der Probebetrieb bei sechs Partnern in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Frankreich ist Teil des Projekts H2-Share, das durch Mittel aus dem Programm Interreg North-West Europe gefördert wird. Er soll Erkenntnisse über die Eignung dieser Nullemissions-Lkw im Speditionsalltag, über die Anforderungen an die nötige Tankinfrastruktur sowie über die noch erforderlichen Weiterentwicklungen liefern.

Brennstoffzellen-Lkw bei unterschiedlichen Logistikern

Im Frühjahr vorigen Jahres hatte bereits der mit Elektro-Lkw operierende Logistikdienstleister Breytner aus Rotterdam das VDL-Fahrzeug auf drei Routen im Einsatz. Besonderheit im dortigen Praxistest war die Versorgung mit Wasserstoff (H2) über eine mobile Tankstelle im Wechselbrücken-Format durch das Unternehmen Wystrach, das auch H2-Gasflaschen und -Tanks herstellt. Weitere Einsätze sind in diesem Jahr beim Einzelhändler Colruyt in Belgien und Frankreich sowie bei DHL in den Niederlanden geplant. Aufgrund von Corona gab es einige Verzögerungen, etwa bei der Organisation der mobilen Tankanlage, weshalb das Projekt noch nicht abgeschlossen ist.