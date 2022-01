Ein „Bild“-Bericht, in dem von „gering- und unqualifizierten Lkw-Fahrern“ die Rede ist, sorgt für Unmut in der Branche.

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung vom 29. Dezember erwartet Ex-Wirtschaftsweisenchef Prof. Lars Feld von der Universität Freiburg in den nächsten Jahren „hervorragende Job-Aussichten“ für Deutschlands Arbeitnehmer. „Wir können erstmals seit den 60er-Jahren wieder Vollbeschäftigung erreichen bei einer Arbeitslosenquote von 3 bis 4 Prozent“, sagte er der Zeitung. Dem Bericht zufolge herrscht in einigen Branchen vielfach Fachkräftemangel. Bisweilen dauere es lange, bis eine freie Stelle neu besetzt ist.

Lkw-Fahrer als „gering- oder unqualifiziert" bezeichnet

Für Ärger in der Branche sorgt allerdings die Aussage von Feld, wonach „auch gering- oder unqualifizierte Arbeitnehmer händeringend gesucht“ würden. Als „gering- oder unqualifiziert“ betrachtet der Professor unter anderem die Lkw-Fahrer in der Logistikbranche. Empörte Leser und Lkw-Fahrer meldeten sich in der Redaktion von eurotransport.de. Schließlich ist der Berufskraftfahrer eine anerkannte dreijährige Ausbildung.

Foto: BGL Prof. Dr. Dirk Engelhardt kritisiert die Aussagen Prof. Felds scharf: „Entscheidende Wissensdefizite in Bezug auf das Berufsbild.“

Prof. Dr. Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), erklärt dazu gegenüber eurotransport.de: „Nicht ohne Grund sprechen wir, wenn wir über 60.000-80.000 fehlende Lkw-Fahrer berichten, vom ,Fachkräftemangel', denn genau das sind unsere Berufskraftfahrer: nämlich Fachkräfte. Fachkräfte, die nach ihrer regulären dreijährigen Ausbildungszeit regelmäßig zur Weiterbildung verpflichtet sind, um ihren Beruf weiter ausüben zu dürfen. Fachkräfte, die die Funktionen ihres 40-Tonnen-Arbeitsgeräts zu jederzeit beherrschen müssen, sei es in einer Spielstraße, am Stauende, beim Be- und Entladen von tonnenschweren Ladungsstücken mit dem Kranaufbau oder der exakten Einhaltung der Kühlvorgaben bei der Impfstoffbelieferung. Im Zusammenhang mit Berufskraftfahrer also von ,Gering- und Unqualifizierten' zu sprechen, offenbart ganz entscheidende Wissensdefizite in Bezug auf das Berufsbild.“

Prof. Feld prophezeite in „Bild“ auch höhere Löhne. „Es sind deutlich höhere Lohnsteigerungen drin als bisher.“ Ifo-Präsident Prof. Clemens Fuest (53) zu „Bild“: „Die Fachkräfteknappheit wird dazu führen, dass Firmen höhere Löhne zahlen und bei den Arbeitsbedingungen noch stärker als heute schon auf Wünsche der Fachkräfte eingehen müssen.“