Nach dem Übergang der Agility-Sparte Global Integrated Logistics (GIL) in die DSV-Holding haben sich nun auch die deutschen Gesellschaften rechtlich zusammengeschlossen. Nach Unternehmensangaben erreicht DSV durch die Fusion eine größere bundesweite Abdeckung.

Sechs neue Standorte im Landverkehr

So erhält die DSV Road-Division unter Geschäftsführer Peter Fog-Petersen gleich sechs neue Standorte in Düsseldorf, Hannover, Potsdam, Leipzig, Mannheim und Fulda. In Düsseldorf werden demnach lokalen Kunden die Abwicklung nationaler Teil- und Komplettladungen sowie Stückgutversand offeriert, während die neuen Road-Niederlassungen in Fulda, Potsdam, Leipzig, Mannheim und Hannover internationale Verkehre anbieten. In Hannover übernimmt DSV Road demnach ein 2.500 Quadratmeter großes Umschlaglager. Zukünftig sollen einige neue Standorte auch in das nationale Stückgut-Netzwerk eingebunden werden.

Luftfrachtniederlassungen gestärkt

Die Sparte Air & Sea unter Geschäftsführer Frank Sobotka vergrößert sich nach Untrenehmensangaben an zahlreichen deutschen Standorten. Besonders bestehende Niederlassungen in wirtschaftsstarken Regionen wie Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und Leipzig werden deutlich aufgestockt. Hinzu kommen umfangreiche Kunden- und Volumenzuwächse in wichtigen Großkundensegmenten wie Automotive, High-Tech sowie Consumer Goods. Auch das Seefrachtangebot im Inland wird gestärkt. Mit dem Umschlag von LCL-Importsendungen in Düsseldorf will DSV Air & Sea demzufolge zukünftig noch näher an seine Kunden im Rhein-Ruhr-Gebiet rücken.

Deutlich mehr Lagerkapazitäten

"Im Bereich der Lagerlogistik kommt es ebenfalls zu einem Ausbau der Kapazitäten", schreibt das Unternehmen. Das bisherigen Agility GIL-Logistikzentrum in Düsseldorf ergänzt mit 15.700 Quadratmeter Lagerfläche das Portfolio der DSV Solutions-Division und sorgt für eine breitere Abdeckung in der Region. Zusätzlich gestärkt wird die Division - Geschäftsführer ist Bart Peeters - durch den Geschäftsbereich Fairs & Events mit Büros in Düsseldorf, Frankfurt und Leipzig.

Globales Wachstum

Durch den Zukauf von Agility GIL ist der dänische DSV-Konzern nach eigenen Angaben zu einer Größe von rund 75.000 Mitarbeitenden in mehr als 90 Ländern angewachsen. Ein Großteil des Agility-GIL-Geschäfts ist demnach in die Luft- und Seefrachtsparte von DSV übergegangen, global haben die Übernahme aber auch weitere 1,4 Millionen Quadratmeter an Lagerkapazitäten für DSV Solutions gebracht, während die Landtransportaktivitäten in Europa und im Nahen Osten das DSV Road-Netzwerk stärken werden.