Logistikexperte seit 1872 - anlässlich des Firmenjubiläums ruft DB Schenker 2022 zum Jubiläumsjahr aus und kündigt eine Vielzahl an Aktionen für die Mitarbeitenden und die Öffentlichkeit an. Eine eigene Webseite unter www.dbschenker.com/de/elevating-lives bietet Informationen rund um das Jubiläumsjahr.

Unternehmen spendet für jeden Schritt

Unter dem Slogan „150 Years Elevating Lives" findet etwa ein interner Wettbewerb für die Mitarbeiter statt: Mit Hilfe einer eigens für die Aktion konzipierten Smartphone-App können diese ihre Schritte zählen und weitere individuelle Sportaktivitäten messen.

Für alle gezählten sportlichen Leistungen spendet DB Schenker nach eigenen Angaben an gemeinnützige Organisationen, die sich im Sinne des Engagements von DB Schenker für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung einsetzen.

Im ersten Quartal des Jahres gehen alle gesammelten Spenden an die Umweltschutzorganisation WeForest, die damit Baumpflanzungen, Waldschutz und weitere lokale Nachhaltigkeitsprojekte in Brasilien und Äthiopien unterstützt. Im Laufe des Jahres gehen weitere Spenden laut DB Schenker an Wohltätigkeitsprojekte zum Schutz der Meere und der Luft sowie an soziale Initiativen.

Nach einer Information des Konzerns hatte am 1. Juli 1872 Gottfried Schenker das Unternehmen in Wien gegründet und erstmals Einzelsendungen zu Sammeltransporten zusammengefasst. Laut DB Schenker eine "bahnbrechende Innovation", auf deren Erbe fußend sich das Logistikunternehmen bis heute Expertise rund um den Globus und auf allen Verkehrsträgern aufgebaut habe. In diesem Jahr blicke DB Schenker "in Richtung Zukunft, um die Branche auch weiterhin durch innovative, digitale und nachhaltige Lösungen zu gestalten".