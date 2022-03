Zwischenzeitlich war es um das autonome Fahren still geworden. 2014 hatte es den ersten Hype darum gegeben. Damals hatte Daimler den sogenannten Mercedes-Benz Future Truck 2025 vorgestellt. Und der damalige VDA-Präsident Matthias Wissmann hatte zu diesem Zeitpunkt prognostiziert, dass spätestens ab 2020 das autonome Fahren seinen Durchbruch feiern werde.

Acht Jahre später hat sich die Euphorie etwas gelegt. Mit dazu beigetragen hat sicherlich auch das Scheitern des Platoonings. Das Projekt „Ensemble – Enabling Safe Multi-Brand Platooning for Europe“ lief Ende 2021 sang- und klanglos aus, hatten die beteiligten Lkw-Hersteller das Spritsparziel doch massiv verfehlt. Die elektronische Deichsel war zunächst immer als Steigbügel fürs autonome Fahren gehandelt worden.

Autonomes Fahren: Ampel steht auf Grün

Foto: Capgemini Engineering Peter Fintl, Director of Technology and Innovation, Capgemini Engineering.

Für Peter Fintl, Leiter Technology and Innovation beim Beratungsunternehmen Capgemini Engineering, steht die Ampel aktuell dennoch eindeutig auf Grün, wenn es ums autonome Fahren geht, auch wenn er einige der damaligen Annahmen infrage stellt und stattdessen andere Schlüsse zieht. „Es gibt an dieser Stelle gleich zwei Beschleuniger: Zum einen hat die Technik mittlerweile bewiesen, was sie kann, und fährt selbst im Stadtverkehr sicher. Und es hat sich zum anderen gezeigt, dass es möglich ist, entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen“, berichtet Fintl im Gespräch mit trans aktuell. An dieser Stelle lobt er den ansonsten viel gescholtenen ehemaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), denn das Gesetz zum autonomen Fahren trat in Deutschland im vergangenen Jahr in Kraft.