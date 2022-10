Amazon elektrifiziert Transport 1 Milliarde Euro für E-Fahrzeuge

Amazon hat heute angekündigt, in den nächsten fünf Jahren mehr als 1 Milliarde Euro in die weitere Elektrifizierung und Dekarbonisierung des eigenen Transportnetzes in Europa zu investieren.

Amazon hat heute angekündigt, in den nächsten fünf Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die weitere Elektrifizierung und Dekarbonisierung des eigenen Transportnetzes in Europa zu investieren, um Pakete nachhaltiger auszuliefern.

So hoch sind die Investitionen in Deutschland

Mehr als 400 Millionen Euro entfallen auf Deutschland. Die Investitionen sollen gleichzeitig Innovationen im gesamten Verkehrs- und Transportwesen und den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur vorantreiben. Dies wird der gesamten Verkehrswirtschaft helfen, Emissionen schneller zu reduzieren.

Status quo und die Vision von Amazon

Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben bereits Tausende von emissionsfreien Fahrzeugen in Europa ein. Die neuen Investitionen sollen die Flotte um Tausende weiterer elektrischer Fahrzeuge erweitern.Denn Amazon hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 CO2-neutral zu sein – 10 Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen. Auch die Amazon-Partner haben laut dem Online-Handelsriesen bereuts mehr als 3.000 Elektro-Lieferwagen im Einsatzn. Mit den angekündigten Investitionen will das Unternehmen die Flotte bis 2025 auf mehr als 10.000 Fahrzeuge ausbauen.

So geht's bei Amazon mit E-Lkw weiter

Amazon hat Stand heute fünf vollelektrische Lkw auf den Straßen des Vereinigten Königreichs im Einsatz und wird bis Ende dieses Jahres 20 in Deutschland einsetzen. Dabei soll es aber nicht bleiben: In den kommenden Jahren will das Unternehmen mehr als 1.500 elektrische Lkw für seine europäische Flotte anschaffen, davon mehr als 500 in Deutschland.

