Kühne + Nagel: Optimistische Prognose Der Frachtboom geht weiter

Es werde keinen Einbruch geben, sagte Paul dem Nachrichtenportal Bloomberg. „In der Luftfracht ist das ganz und gar nicht der Fall. Und in der Seefracht auch nicht“, betonte er. Das Ratenniveau werde „natürlich nicht so hoch sein wie in den Jahren 2021 und 2022, aber der Durchschnitt liegt höher als vor der Pandemie."

Lieferketten weiter unter Druck

Dabei gebe es weiterhin angespannte Lieferketten. „Wenn man sich die aktuellen geopolitischen Spannungen ansieht, wird das nicht über Nacht verschwinden“, erläuterte Paul dem Bericht zufolge. Zudem müsse in den kommenden Monaten auch mit einem weiteren Lockdown irgendwo auf der Welt gerechnet werden. Gut sei, dass das Thema Lieferkettenmanagement in den vergangenen zwei, drei Jahren in den Vorstandsetagen der Unternehmen angekommen sei.

Logistiker für Covid-Impfstoffe

Kühne + Nagel selbst hat die Pandemie mit großen Gewinnen bestens überstanden. Im Jahr 2021 übernahm das Unternehmen den Vertrieb des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna in Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien sowie in Teilen Amerikas. Inzwischen wurden demnach über drei Milliarden Dosen ausgeliefert. Kürzlich seien die ersten Kisten mit Mulitvarianten-Impfstoffen in Australien eingetroffen – versehen mit dem Logo des Pharmakonzerns und dem Logo von Kühne + Nagel.

Paul hat Trefzger abgelöst

Stefan Paul hatte seine Arbeit als Vorstandschef von Kühne + Nagel zum 1. August aufgenommenn und Detlef Trefzger abgelöst. Das Unternehmens steigerte seinen Reingewinn 2021 um 173 Prozent auf 2,2 Milliarden Schweizer Franken (etwa 2,3 Milliarden Euro), was unter anderem auf die Beförderung von Impfstoffen und den rasant gestiegenen Internethandel zurückgeführt wurde.