12. Branchenlauf bei Ansorge Logistik Logistik läuft - nachhaltig unterwegs

Sport, Branchentreff und mehr: Rund 300 Sportlerinnen und Sportler haben sich am 12. Branchenlauf bei Ansorge Logistik in Biessenhofen beteiligt. Am Rande gab es Praxiseinblicke zur Elektromobilität.

Logistik läuft: Knapp 300 Läuferinnen und Läufer haben sich am vergangenen Samstag am 12. Branchenlauf von Ansorge Logistik in Biessenhofen beteiligt. Zahlreiche Einzelläufer, aber auch mehrere Firmenteams stellten sich bei Temperaturen nahe der 20-Grad-Marke dem sportlichen Wettkampf über fünf oder zehn Kilometer. Für die Kids gab es einen Bambinilauf über das Firmengelände und am Abend klang die Traditionsveranstaltung mit einer After-Run-Party gesellig aus, sodass neben den Sportlern selbst auch deren Familien auf ihre Kosten kamen.

Foto: Matthias Rathmann Nachhaltig unterwegs - ob beim Laufen oder beim Transport: Ansorge Logistik hat die ersten Volvo FH Electric am Start.

„Unsere Laufveranstaltung hat sich in der Transport- und Logistikbranche etabliert, wir sind sehr dankbar über diesen hohen Zuspruch“, sagt Benedikt Roßmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Ansorge Logistik, der die dritte Generation des Familienunternehmens vertritt. „Mit dem Branchenlauf leisten wir unseren Beitrag zu einem besseren Branchenimage, weil Sport verbindet und das Verständnis füreinander fördert.“ Zugleich fördere das Event die Gesundheit der Mitarbeiter und den Teamgeist.

Teams aus der ganzen Logistikbranche

Neben mehreren Mannschaften des Gastgebers Ansorge Logistik waren auch Teams anderer Logistikdienstleister dabei – etwa der Andreas Schmid Group, von Finsterwalder Transport und Logistik aus Türkheim oder Fink Logistik aus Bad Grönenbach. Mit von der Partie waren auch Teams der Fahrzeugindustrie sowie der IT- und Versicherungsbranche, die Lösungen für die Logistik im Portfolio haben.

Als Vertreter der Fahrzeugindustrie und als Hauptsponsor der Veranstaltung hatte der Aufliegerhersteller Krone aus dem Emsland einen eTrailer am Start, den es in Kooperation mit dem Start-up Trailer Dynamics ab 2025 auf die Straße bringen möchte. Trailer Dynamics-Chef Abdullah Jaber und Krone-Marketingleiter Simon Richenhagen erläuterten den Läuferinnen und Läufern die Funktionsweise des Trailers bei einem kurzen Logistik-Talk mit Ansorge-Chef Benedikt Roßmann im aufgebauten Festzelt. Jaber bot Interessenten auch Mitfahrten in einem Elektro-Truck von Volvo an, der den eTrailer über Firmengelände und die anliegenden Straßen zog.

Lesen Sie auch

Potenziale des eTrailers nutzen Mindestens 20 Prozent Diesel einsparen

Ansorge Logistik ist vom Konzept des eTrailers, der über eine eigene Antriebsachse verfügt, angetan. Das Unternehmen engagiert sich seit vielen Jahren für eine emissionsfreie Logistik – ist es doch auch im Kombinierten Verkehr auf der Schiene unterwegs und hatte bereits 2018 mit Partnern einen eigenen schweren Elektro-Lkw aufgebaut. Mittlerweise haben die ersten schweren Volvo FH Electric Einzug in die Flotte gehalten, die beim Sportevent ebenfalls als Blickfang dienten.