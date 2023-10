HOLM vernetzt Start-ups Inventied gewinnt Start-up-Contest

Das Start-up Inventied gewinnt mit seinen Entwicklungen für den Zivil- und Katastrophenschutz den 3. Start-up-Contest des House of Logistics and Mobility (HOLM). Der Wettbewerb fand anlässlich des Deutschlandweiten Tag der Start-ups in Logistik und Mobilität im HOLM statt.

Rund 150 Teilnehmende kamen am Deutschlandweiten Tag der Start-ups in Logistik und Mobilität 2023 ins House of Logistics and Mobility (HOLM). 35 Start-ups präsentierten den Besucherinnen und Besucher ihre Prototypen. Am Nachmittag fand das Finale des 3. Start-up-Contests der Länder statt. Das Start-up Inventied aus Rheinland-Pfalz siegte mit seiner Entwicklung für den Zivil- und Katastrophenschutz und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro.

Das Team um die vier Gründer Lukas Kalnik, Trang Lam (nicht auf dem Foto), Jan Schnellhaaß und Markus Weidmann entwickelt nachhaltige Lösungen für den Zivil- und Katastrophenschutz. Das Hauptprodukt ist der Ladungsträger namens Vario-Load-Rescue. Rettungsteams sparen mit ihm im Katastropheneinsatz aufgrund seines modular und flexibel gestalteten Aufbaus wertvolle Zeit. Zubehör und Einsatzmaterialien für Hochwasserszenarien, Naturkatastrophen und technische Ausfälle gehören ebenfalls zum Portfolio.

Sechs Start-ups im Finale

Im Vorfeld der Veranstaltung präsentierten 13 junge Unternehmen aus verschiedenen Bundesländern ihre Ideen und Produkte in einem kurzen Film. Während eines zweiwöchigen Online-Votings wurden sechs Finalisten ermittelt, die am Veranstaltungstag vor dem Publikum und einer Fachjury ihre Entwicklungen pitchten. Zu der Jury gehörten HOLM-Geschäftsführer Michael Kadow, Axel Marschall von Infront Consulting & Management und Michael Reckhard von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

In den beiden Vorjahren entschieden der E-Lastenfahrzeughersteller Metrucks aus Baden-Württemberg (2022) und das Logistik-Start-up Cellumation (2021) aus Bremen den Contest für sich.

Foto: Jan Lukas Schellhaaß, Lukas Kalnik, Henry Weber, Markus Weidmann (von links nach rechts)