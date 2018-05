Lang-Lkw im Ländle

Baden-Württemberg sammelt Streckenwünsche

Baden-Württemberg kommt in Sachen Lang-Lkw in Bewegung: Bereits 42 Unternehmen haben ihre Streckenwünsche für den Einsatz des Lang-Lkw angemeldet. Zudem will das Verkehrsministerium den verlängerten Sattelauflieger bald auf dem gesamten Streckennetz zulassen.