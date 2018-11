Ein neues Unternehmen formiert sich zum 1. Januar 2019 in der Getränkelogistik: Getränke Essmann, und die Unternehmen WGH/WGL sowie H. Leiter bündeln ihre Kräfte zum neuen Unternehmen Deutsche Getränke Logistik. Hinter dem Joint Venture stehen die Brauerei Veltins und die Radeberger Gruppe.

Laut einer gemeinsamen Mitteilung reagieren die Brauerei C. &. A. Veltins und die Radeberger Gruppe damitz auf die sich verändernden Marktumfelder in der Getränkelogistik: Kunden des Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandels wollen demnach zunehmend nicht mehr nur einzelne Dienstleistungen, sondern vermehrt ganzheitliche Lösungskonzepte aus einer Hand haben. Mit dem Joint Venture sehen sich die beiden Getränkehersteller dazu in der Lage.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden sollen daher die Geschäftstätigkeit der drei Logistik- und Getränkespezialisten Getränke Essmann (Lingen), Westdeutsche Getränkehandel- & Einkaufsgesellschaft/Westdeutsche Getränkelogistik (Dortmund) und H. Leiter (Berka/Werra) einem Dach vereint werden. Der Name des neuen Unternehmens: Deutsche Getränke Logistik (DGL).

Nach Angaben der Unternehmen agieren Getränke Essmann, das eine Tochter von Radeberger ist, und WGH / WGL als Teil der Veltins-Gruppe als Streckenlogistikprofi. Die Firma H. Leiter, ebenfalls eine Tochter von Radeberger, hat sich auf Leergut spezialisiert.

Durch das Joint Venture entsteht ein Unternehmen mit rund 1,4 Milliarden Euro Jahresumsatz und mehr als 2.100 Mitarbeitern an derzeit 18 eigenen Standorten mit regionalen Schwerpunkten in Berlin/Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein. Die Geschäftsführung soll aus Vertretern beider Brauereigruppen zusammengesetzt werden, Wolfgang Masselink (bislang Getränke Essmann) und Markus Rütters (bislang WGH / WGL) werden als Co-CEOs agieren, während ein aus beiden Mutterhäusern zusammengesetzter Beirat die Aktivitäten des Joint Ventures strategisch begleiten wird.

"Wir freuen uns, dass wir durch die Partnerschaft mit der Brauerei C. & A. Veltins auch für die Streckenlogistik eine zukunftsweisende Antwort gefunden haben", so Dr. Niels Lorenz, Sprecher der Geschäftsführung der Radeberger Gruppe. "Mit vereinten finanziellen und personellen Ressourcen sowie unserer umfassenden Marktkenntnis werden wir Tempo machen und neue Maßstäbe setzen. Unser Joint Venture agiert marktneutral und zur Wettbewerbsstärkung unserer Kunden - wir leisten unseren Beitrag zur Sicherung des Mehrwegsystems im deutschen Getränkemarkt", sagt Michael Huber, Generalbevollmächtigter der Brauerei C. & A. Veltins.