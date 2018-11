Bereits seit Juli ist klar, dass der bisherige Ceva Deutschland-Chef Christian Wurst das Unternehmen Ende November 2018 verlässt und Regional-Geschäftsführer für Europa beim Schweizer Logistikkonzern Panalpina wird. Nun dreht sich das Personalkarussell folgerichtig auch bei Ceva Logistics. Das Unternehmen hat kurzerhand die Position des Managing Directors Germany und Eastern & Central Europe geschaffen. An die Spitze des neuen Clusters setzt Ceva mit Wirkung zum 30. November Guillaume Sauzedde, den derzeitigen Geschäftsführer Eastern & Central Europe. Er wird weiterhin direkt an CEO Xavier Urbain berichten.

„Aufgrund der engen Synergien in den beiden Clustern hat sich Ceva entschlossen, unter der Führung von Sauzedde aus zwei zuvor getrennten Einheiten ein einziges Cluster zu schaffen. Ziel ist es, das Wachstum in den Bereichen Kontraktlogistik, Frachtmanagement, Luft, See und Boden zu beschleunigen“, erklärt das Unternehmen diesen Schritt. Sauzedde kam erst im Oktober von Kühne + Nagel in Polen zu Ceva und bringt mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Logistikbranche mit.