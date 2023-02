Zukunft von Euro Leasing und MAN Rental Fokus aufs profitable Geschäft

Das Vermietgeschäft von Lkw und Trailern ist in Bewegung geraten. So hat sich Euro Leasing dafür entschieden, bis Ende 2024 aus dem Vermietgeschäft mit Lkw und Trailern auszusteigen und das Geschäft bis dahin schrittweise herunterzufahren. Dieses wurde unter der Marke „MAN Rental“ betrieben. Inhaber der Marke „MAN Rental“ ist MAN Truck & Bus.

Sicherung von Arbeitsplätzen aus der Lkw-Sparte

Das Neugeschäft von Euro Leasing endete bereits Ende August 2022. Alle laufenden Verträge mit den Kunden sollen wie vereinbart erfüllt werden. Was ist der Grund für die Entscheidung? „Wir möchten uns konsequent auf die profitablen Geschäftsbereiche des Unternehmens fokussieren“, erklärt Helge Sinn von Euro Leasing gegenüber trans aktuell. „Hier sehen wir besonders im Bereich der Pkw-Vermietung große Wachstumspotenziale.“ Die Sicherung von Arbeitsplätzen aus der Lkw-Sparte habe dabei Priorität. „Aufgrund der positiven Entwicklungen in der Pkw-Vermietung sieht das Unternehmen gute Chancen für den Erhalt vieler Arbeitsplätze“, erklärt Sinn. „Daher arbeiten wir eng mit dem Betriebsrat bei der Ausgestaltung des Unternehmensumbaus zusammen, um eine gute Lösung für unsere Belegschaft zu finden.“

Auch zukünftig Vermiet-Lösungen von MAN Truck & Bus

Wie es mit den Vermietungen von Lkw und Trailern bei MAN Truck & Bus konkret weitergeht, steht noch nicht fest. Allerdings: „Es wird auch zukünftig leistungsstarke Vermiet-Lösungen von MAN Truck & Bus geben“, betont Sprecherin Nicole Bratrich gegenüber trans aktuell. „An den Details dieser Lösung wird derzeit noch gearbeitet. Hierzu werden wir zeitnah kommunizieren.“ Ob diese Vermiet-Lösungen dann ebenfalls unter der Marke „MAN Rental“ angeboten werden, steht laut Bratrich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Entwiucklung bei Mercedes-Benz Charterway

Veränderungen in dieser Dimension gibt es beim Konkurrenten Mercedes-Benz Charterway zwar nicht, dennoch berichtet Martin Kehnen, Leiter Vertrieb Gebrauchtfahrzeuge & Charterway Rental Deutschland, von interessanten Entwicklungen im Markt. So verweist er auf lange Lieferfristen bei den Herstellern. „Hiervon sind auch die Fahrzeuge im Vermietpool von Charterway betroffen.“

Foto: CharterWay Rental Deutschland „Lange Lieferzeiten verzögern Verfügbarkeit“ Martin Kehnen, Leiter Vertrieb Gebrauchtfahrzeuge & Charterway Rental Deutschland

Zahlreiche Flottenbetreiber versuchen demnach zurzeit, ihren Bedarf mithilfe von Mietfahrzeugen zu decken. Kehnen präzisiert: „Wir haben eine hohe Nachfrage bei der Miete, und das sowohl für kurzfristige Bedarfe als auch bei längeren Laufzeiten. Auch bei den Aufbauherstellern verzögern lange Lieferzeiten eine schnelle Verfügbarkeit.“ Das hat Folgen. Denn wegen der hohen Auslastung der Mietflotte aufgrund der aktuellen Situation sind Mietfahrzeuge nicht schnell verfügbar.

Logistik-Partner-Programm (LPP) mit Transportern

Unabhängig davon spielt das Logistik-Partner-Programm (LPP) bei Charterway laut Kehnen eine entscheidende Rolle in der Fahrzeugmiete. Hier handelt es sich um ein spezielles Mobilitätskonzept für die Anforderungen der „Letzte-Meile-Logistik“ mit Transportern von Mercedes-Benz. Ein Merkmal des Angebots sind monatlich fixe Kosten. Außerdem gestaltet sich die Leasinglaufzeit für die Transporter flexibel. Servicekomponenten wie Wartung, Reparatur und Reifen sind frei wählbar und garantieren maximale Verfügbarkeit. Das Angebot nutzen demnach beispielsweise neue Kunden wie Amazon.

Alternative Antriebe gefragt

Und auch in Sachen alternative Antriebe tut sich was. „Uns erreichen immer mehr Anfragen zu alternativen Antrieben wie E-Trucks in der Miete. Wir freuen uns darauf, den Weg von herkömmlichen zu alternativen Antrieben in der Mietflotte zu begleiten und mitzugestalten“, stellt Kehnen fest. „Bereits in diesem Jahr möchten wir die ersten Lkw mit alternativem Antrieb anbieten.“