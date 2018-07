Der Intermodaldienstleister TX Logistik hat die Verbindungen aus bzw. in Richtung Busto im Samskip Multimodal Rail Terminal in Duisburg-Hohenbudberg konzentriert.

Mit dem Angebot reagiert TX Logistik laut Christoph Schwarz, Director Intermodal Europe, auf die gestiegene Nachfrage nach einer Anbindung des Standorts Duisburg, da sich die Warenströme aus der Region verlagern. Ebenfalls eine Rolle spielt nach Angaben von TX Logistik die Anbindung an die Autobahnen 3, 40 (Ruhrschnellweg) und 57, die bis an die deutsch-niederländische Grenze reichen.

„Die neue Relation, auf der wir rund ein Viertel der Transportkapazitäten selbst buchen, ersetzt unsere eigene bisherige Italien-Verbindung“, erklärt Patrick Zilles, Leiter multimodale Aktivitäten beim Terminal-Betreiber Samskip.

Auf italienischer Seite werde das Hupac-Terminal in Busto Arsizio angefahren. Momentan verkehren demnach fünf Rundläufe auf der Strecke pro Woche. Die Route führe über Krefeld-Uerdingen, Mainz, Darmstadt, Karlsruhe, Offenburg, Freiburg, Weil am Rhein, Basel, Luino und Gallarate. TX Logistik sei für den Transport in Deutschland zuständig. Der 540 Meter lange Zug könne bis zu 34 Ladeeinheiten aufnehmen. Transportiert werden vor allem Konsumgüter.