Die RTC Spedition ist neuer Partner des Netzwerks Palletways Deutschland. Ihr Standort im brandenburgischen Nauen übernimt seit dieser Woche die „vollumfängliche Prozessabwicklung“ eines Netzwerkpartners, wie es heißt. Die Firmengruppe RTC wurde 2009 von Ramino Tran gegründet und betreibt Express-, Speditions- und Logistikaktivitäten. In Nauen unterhält sie ein 6.500 Quadratmeter großes Lager mit 1.500 Palettenstellplätzen.

Palletways mit 400 Depots und 17 Hubs in Europa

Die Palletways-Gruppe hat sich auf den Expressversand von palettierten Gütern spezialisiert und unterhält 400 Depots und 17 Hubs in Mittel- und Westeuropa. In Deutschland ist das Tochterunternehmen des Logistikdienstleisters Imperial seit 2011 tätig. Das Zentralhub befindet sich im hessischen Knüllwald. Erst im Februar hatte die Kooperation ihr Engagement in Süddeutschland und in Richtung Schweiz mit dem Beitritt der Spedition Holenstein aus Konstanz gestärkt.