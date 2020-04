Nach Rhenus-Angaben arbeiten die Mitarbeiter des zur Rhenus Gruppe gehörenden Logistikdienstleister Spaarmann bis zu 24 Stunden pro Tag in mehreren Schichten, damit die Waren rechtzeitig zu den Empfängern gelangen. In den eigenen Zollterminal im deutschen Forst nahe Cottbus sowie im polnischen Świecko II bei Frankfurt (Oder) übernehmen sie die Zollabfertigung für die Kunden.

Stuttlerservice erleichtert Arbeitsweg

Mit Beginn der Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze Anfang März, die zu kilometerlangen Staus auf den Zufahrtsstraßen führten, hatte der Zollspediteur zunächst einen Taxi-Shuttledienst in beiden Ländern eingerichtet. „ Denn viele Mitarbeiter wohnen und arbeiten in unterschiedlichen Ländern“, berichtet Thomas Kaulbach, Geschäftsführer von Spaarmann. Der Shuttledienste brachte die Mitarbeiter bis an die Grenze und holte sie auf der anderen Seite wieder ab.

Binationales Team im Zollterminal

Seit auch die Pendlerverkehre eingeschränkt wurden, arbeiten die Mitarbeiter nun am jeweiligen Zollterminal des Landes, in dem sie wohnen: „Das funktioniert reibungslos, weil das Team seit 25 Jahren besteht, sehr erfahren und mehrsprachig ist. Wir setzen seit jeher auf den Local-Hero-Erfolg, also die Freiheit, vor Ort Entscheidungen zu treffen. Gerade in der aktuellen Situation hat sich das bewährt“, sagt Kaulbach.

Nach Rhenus-Angaben werden an beiden Terminals in Forst und Świecko insgesamt rund 400 Fahrzeuge pro Tag abgefertigt, was je nach Zollvorgang zwischen 20 Minuten und zwei Stunden dauere. Da sich der deutsche Zoll, bei dem die Waren angemeldet werden, direkt auf dem Gelände von Spaarmann befindet, profitieren die Kunden laut Rhenus von kurzen Wegen.