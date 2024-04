EU-Lieferkettengesetz beschlossen Menschenrechte bei der EM 2024

Im Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die UEFA hat sich freiwillig zur Einhaltung des Lieferkettengesetzes verpflichtet. Wie gelingt das in einer komplexen Lieferkette mit vielen Beteiligten?

Am Freitag, dem 14. Juni, eröffnen Deutschland und Schottland die lang ersehnte Euro 2024, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Das Eröffnungsspiel findet in der Münchener Allianz-Arena statt. Bis zum Finale am 14. Juli richten die Organisatoren 51 Spiele von 24 Mannschaften in zehn deutschen Stadien aus. Ein logistischer Kraftakt, der viel Vorbereitungszeit benötigt und bei dem nach der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Jahr 2022 ein Thema besonders im Fokus steht: die Einhaltung der Menschenrechte entlang der gesamten Lieferkette.

Die Planungen für das Turnier haben nach Angaben der Euro 2024, einer gemeinsamen Tochtergesellschaft der UEFA (Union der Europäischen Fußballverbände) und des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), Ende 2021 begonnen. Die Euro 2024 mit Sitz in Frankfurt koordiniert jedoch nicht die Logistik. Das macht das Logistikteam der UEFA, das sich um Lagerung, Materialtransport, Verschiffung, Beschaffung und die Logistikaktivitäten in den Stadien während des Turniers kümmert. Die Logistik hat bei der EM einen hohen Stellenwert, wie ein Sprecher der Euro 2024 gegenüber trans aktuell bekräftigt: „Die Logistik ist ein Schlüsselprojekt für den Erfolg des Turniers und benötigt eine starke Grundlage in der Vorbereitungs- und Durchführungsphase, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.“