Die Emissionen – jährlich mehrere tausend Tonnen – entstehen in den Logistiklagern durch die Nutzung von Strom und Gas. Konkret kauft Fiege CO2-neutrale Energie bei Innogy ein und unterstützt damit Wasserkraftprojekte in Indien. Entlang des Flusses Sutlej entsteht so ein Laufwasserkraftwerk mit einer Leistung von 1.000 Megawatt. Für die dadurch kompensierten Emissionen erhält Fiege entsprechende Zertifikate von Innogy.

Ulrich von den Benken von Innogy betont, bei der Auswahl der Projekte sei man flexibel: „Bei einer Vielzahl der Projekte investieren wir in Wasserkraft. Kunden können aber auch ihre Wünsche zu bestimmten Klimaschutzmaßnahmen im In- und Ausland an uns herantragen, zum Beispiel zur Aufforstung im Regenwald.“