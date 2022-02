Vor genau zehn Jahren startete der erste Lang-Lkw in Deutschland in den damaligen Feldversuch, der fünf Jahre später in den Regelbetrieb überging. Die vier Logistikunternehmen Ansorge, Elflein, Große-Vehne und Schwarz, die vom ersten Jahr an dabei sind, ziehen Bilanz - ebenso der Fahrzeugbauer Krone.

Die Bilanz bei Ansorge Logistik, Biessenhofen

Morgens, 8.37 Uhr im Allgäu. Die Straßen sind weiß gefärbt, die Menschen dick angezogen. Im Schneetreiben setzt sich am 10. Februar 2012 der erste Lang-Lkw im Rahmen des bundesweiten Feldversuchs in Bewegung. Damit löst Ansorge Logistik in Biessenhofen ein beispielloses Medienecho aus. Bereits auf der Fahrt zum etwa 120 Kilometer entfernten Kombi-Terminal München-Riem berichtet der Bayerische Rundfunkt über die Jungfernfahrt des 25-Meter-Lkw.

Lange hatte der Geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Thoma, ein Freund von technischen Innovationen in der Logistik, auf diesen Moment gewartet und sich mit seinem Team intensiv auf den Tag X vorbereitet. Daher ließ er sich weder vom Schneegestöber von seinem Unterfangen abbringen, noch vom Appell des damaligen Bundesverkehrsministers Peter Ramsauer (CSU). Er hatte den Weg für den Lang-Lkw zum 1. Januar 2012 freigemacht, jedoch an Speditionen und Werkverkehre appelliert, mit dem Start so lange zu warten, bis Schnee und Eis aufgetaut sein würden.

Foto: Jacek Bilski Jungfernfahrt: Ansorge Logistik-Chef Wolfgang Thoma war zur Premiere des Lang-Lkw am 10. Februar 2012 selbst am Steuer.

„Wir wollen keine Schönwetterveranstaltung“, erklärte Thoma damals gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell. Ihm sei vielmehr daran gelegen, die Teilnahme am bundesweiten Feldversuch so alltagstauglich wie möglich zu gestalten. „Wir schicken jeden Tag auch unter widrigen Umständen 200 Fahrer auf unsere Straßen“, sagte er. „Es wäre nicht angebracht, dieses absolut alltagstaugliche Objekt dem Straßenverkehr vorzuenthalten.“ Wie damals ist der Firmenchef auch heute noch von den Vorteilen des 25,25 Meter langen Fahrzeugs und dem dahinter stehenden modularen Konzept überzeugt. Es handele sich um Standard-Equipment, das problemlos zwischen den Verkehrsträgern wechseln könne.

Es mache keinen Unterschied, ob Behälter eines konventionellen Lkw oder eines 25-Meter-Lkw am Terminal ankommen, hatte der Terminalbetreiber Duss damals erklärt. „Die Verladezeit bleibt die gleiche.“ Tatsächlich zeigte sich bei der Erstverladung, dass sowohl die Wechselbrücke als auch der Sattelauflieger innerhalb von zwei Minuten vom Lang-Lkw auf die Schiene wechseln – also in der gleichen Zeitspanne wie jede andere Ladeeinheit. Der große Unterschied im Fall des Lang-Lkw ist, dass nur ein Lkw benötigt wird, um die Ware anzuliefern beziehungsweise abzuholen. Sonst wären zwei Zugmaschinen erforderlich. Neben der Kombi-Tauglichkeit schätzt der Ansorge Logistik-Chef unter anderem auch die Sicherheitsausstattung des Fahrzeugs. Thoma hatte die damaligen Lang-Lkw in ein Riskmanagement-Projekt zur Schadenprävention in der Flotte integriert, um zu zeigen, dass die Langfahrzeuge in Sachen Sicherheit keinerlei Grund zur Sorge geben: Sie kommen bei einem Bremsmanöver schneller zum Stehen und sind mit allen modernen Fahrzeug-Assistenzsystemen ausgestattet.

Zur Wahrheit beim Lang-Lkw gehört aber auch: Die anfängliche Euphorie bei Ansorge Logistik ist verflogen. Zehn Jahre später macht sich bei Wolfgang Thoma Ernüchterung breit. Zwei Dolly-Achsen stehen auf dem Betriebshof, werden aber aktuell nicht eingesetzt, um daraus Lang-Lkw zu bilden. „Wir konzentrieren uns aktuell auf unsere Standardeinheiten mit starkem Fokus auf den Intermodalverkehr“, sagt der Unternehmer. Dass die XXL-Laster nicht fahren, liege vor allem an der Tonnagebeschränkung auf 40 beziehungsweise 44 Tonnen im Kombinierten Verkehr.

Thoma hatte sich immer für eine Freigabe für 60 Tonnen ausgesprochen, damit auch gewichtsaffine Branchen wie die Papierindustrie die Fahrzeuge nutzen können. Hinzu komme das Problem der langen Genehmigungszeiten, um eine Freigabe für eine neue Strecke und ihre Aufnahme in das sogenannte Positivnetz zu bekommen. „Wir haben für eine Relation drei Jahre gestritten“, bilanziert Thoma. Er fordert eine Reaktionszeit der Behörden innerhalb von 14 Tagen, um der Branche Planbarkeit zu geben. Die Beschränkung der Tonnage und die bürokratischen Hürden hätten den Siegeszug des Lang-Lkw verhindert. „Als großer Heilsbringer gefeiert, fristet er nun ein Mauerblümchendasein.“ Mit einer überbordenden Regelungswut habe die Politik die Innovation im Keim erstickt.

Verlängerter Auflieger als Totengräber des 25-Meter-Lkw

Verwendung für den „kurzen Lang-Lkw“, also den verlängerten Auflieger, hat Ansorge Logistik im Gegensatz zu anderen Speditionen nicht. Das Unternehmen hatte immer davor gewarnt, der Lang-Lkw 1 sei der Totengräber des 25-Meter-Konzepts, weil Verkehrsminister ihr Netz für den „Kleinen“ freigeben und dann keinen Bedarf mehr für den „Großen“ sehen. Da das Fahrzeug im intermodalen Verkehr ein Fremdkörper bleibe und im Ausland nicht akzeptiert werde, gebe es bei Ansorge hier keine Einsatzmöglichkeiten. Der Geschäftsführer berichtet, dass Mitarbeiter an den Terminals wegen der ungleichen Gewichtsverteilung und des Überhangs Angst hätten, dass der verlängerte Auflieger vom Kran falle.

Thoma appelliert an die neue Bundesregierung, das Jubiläum des Lang-Lkw zum Anlass zu nehmen, um sich erneut mit ihm zu beschäftigen. „Vor zehn Jahren lagen die strukturellen Probleme des Güterverkehrs schon auf dem Tisch, nun hat sich alles weiter verschärft“, sagt er und nennt als Beispiele den drastischen Fahrermangel sowie die hohe Belastung der Verkehrsinfrastruktur. Es sei dringend erforderlich, im Zusammenhang mit der CO2-Diskussion auch über Bündelungseffekte zu diskutieren. „Die Formel ‚aus 3 mach 2‘ geht beim 25-Meter-Lkw auf – aber nur, wenn wir auch die gewichtsaffinen Branchen einbeziehen.“ Soll heißen: Zwei Lang-Lkw ersetzen dank ihres erhöhten Ladevolumens drei konventionelle, was jede dritte Fahrt überflüssig macht.

Die Bilanz bei Schwarz Logistik, Herbrechtingen

Mit schwäbischer Cleverness fanden auch die Verantwortlichen der Schwarz Logistics Group aus Herbrechtingen Wege, als Pioniere in den Feldversuch mit Lang-Lkw zu starten. Als Vertreter einer Spedition aus Baden-Württemberg waren sie eigentlich davon ausgeschlossen. Das hielt sie aber nicht davon ab, am 8. August 2012 den ersten Lang-Lkw auf die Reise zu schicken. Da Lang-Lkw im Ländle damals nicht verkehren durften, begann das Langfahrzeug vom Typ 3 seine Tour nicht schon beim Kunden BSH in Giengen an der Brenz, sondern erst am Rasthof Lonetal an der A 7. Die Fahrt auf der A 7 war von Anfang an freigegeben.

Das nachgelagerte Netz in Baden-Württemberg war für den Lang-Lkw dagegen tabu: Auf den 14 Kilometern zwischen BSH und dem Rasthof reisten die zwei Ladeeinheiten des Lang-Lkw auf zwei konventionellen Lkw. Am Rasthof dann führten Schwarz-Fahrer sie zum Lang-Lkw zusammen Erst rund drei Jahre später, im Juli 2015, war die komplizierte Logistik beim Lang-Lkw-Einsatz bei der Spedition Schwarz Logistik: Das Land stimmte – auch auf Druck von Daimler hin – einer Teilnahme am Feldversuch auf bestimmten Strecken zu.

Foto: Thomas Küppers Spediteur Thomas Schwarz plant mit dem Lang-Lkw grenzüberschreitende Fahrten in die Niederlande.

Die Jungfernfahrt des Lang-Lkw bei Schwarz führte von Giengen aus ins 440 Kilometer entfernte Leinefelde in Thüringen, wo ein lokaler BSH-Partner die Elektrogroßgeräte – sogenannte Weiße Ware – zur Distribution übernahm. Retour ging es dann über Bad Neustadt, wo der Lang-Lkw wieder befrachtet wurde, ehe er die Rückreise nach Giengen antrat. „Hin geht es mit Kühlschränken, zurück mit Staubsaugern“, erläuterte Geschäftsführer Thomas Schwarz damals. Der Lang-Lkw vom Typ 3 könne 280 Großgeräte aufnehmen, ein Standard-Jumbozug nur 200. Statt über 38 Palettenstellplätze verfüge das Langfahrzeug über 53 – ein Plus von 40 Prozent.

Bereits seit 2006 hatte sich die Spedition gemeinsam mit ihrem Auftraggeber BSH mit dem Fahrzeugkonzept beschäftigt und Einsatzmöglichkeiten geprüft. Ein Renault Magnum und zwei Krone-Ladeeinheiten wurden zu einem Lang-Lkw des Typs 2 zusammengeführt und von allen Beteiligten getestet. Vom Konzept war Spediteur Thomas Schwarz schon damals überzeugt, sodass das Unternehmen in der Erstausgabe seiner Mitarbeiterzeitschrift „Schwarz auf Weiß“ titelte: „Der Gigaliner – der Transporter der Zukunft“.

Vom Konzept des Lang-Lkw ist der Unternehmer auch zehn Jahre später noch überzeugt. Aktuell verfügt das Unternehmen über sechs Dollys. Vier 25-Meter-Lkw des Typs drei sind auf festen Relationen mit Haushaltsgeräten und Dämmstoffen täglich unterwegs. Ein erst voriges Jahr in die Flotte aufgenommener Lang-Lkw mit einer LNG-Zugmaschine von Iveco wurde aufgrund der hohen Gaspreise jedoch kurzerhand ausgemustert. „Das war eine Geldvernichtungsmaschine“, kommentiert Schwarz. Mit der Tonnage kommt das Unternehmen klar. „Mit unseren Kunden und ihren Güterstrukturen ist die Beschränkung kein Problem“, sagt er. Als Mitglied der Ladungskooperation Elvis weiß er aber, dass speziell bei Teilladungen eine Erhöhung der Tonnage durchaus von Vorteil wäre, um noch mehr Stellplätze mit Ladung auszulasten.

Und eine Neuerung gibt es im Jahr zehn des Lang-Lkw-Betriebs bei der Spedition Schwarz: Erste grenzüberschreitende Fahrten mit dem 25-Meter-Fahrzeug stehen ins Haus. Hintergrund ist ein bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden, dass grenzüberschreitende Verkehre mit den XXL-Fahrzeugen seit Ende September vorigen Jahres ermöglicht.

Grenzüberschreitende Fahrt in die Niederlande

Eine Herausforderung für Lang-Lkw-Betreiber ist jedoch, dass dabei jeweils die nationalen Regelungen zu beachten sind. Im Fall der 25-Meter-Einheiten akzeptieren die Niederlande maximal zwei Knickpunkte. Mit gelenkter Dolly, wie sie in Lang-Lkw in Deutschland zum Einsatz kommen, ist also keine Überfahrt in die Niederlande möglich. Umgekehrt kann kein Lang-Lkw mit starrer Standard-Achse nach Deutschland aufbrechen, weil Fahrzeuge hierzulande den BO-Kraft-Kreis einhalten müssen. Daher lässt Schwarz beim Fahrzeugbauer Krone einen Lang-Lkw konstruieren, der sowohl die niederländischen als die deutschen Bestimmungen einhält. „Grenzüberschreitend zwischen Deutschland und den Niederlanden sind derzeit Fahrzeugkombinationen mit Motorwagen, Dolly sowie 13,6-Meter-Sattelauflieger unterwegs“, erläutert Krone-Geschäftsführer Dr. Frank Albers. „Der Motorwagen hat eine Nachlauflenkachse und der Sattelauflieger eine Lastverlagerungsachse als dritte Achse“, ergänzt er. Diese Art von Fahrzeug nutzten Schwarz und auch holländische Kunden, teilweise auch mit Zwei-Achs-Auflieger. Logistikunternehmer Schwarz geht davon aus, dass drei modifizierte Lang-Lkw ab Mitte des Jahres ihre Reise in die Niederlande antreten werden. Aktuell bedient das Unternehmen die Relation regelmäßig mit mehreren konventionellen Lkw.

Dass dem Lang-Lkw mit 25 Metern der Durchbruch in Deutschland verwehrt blieb, führt auch Thomas Schwarz auf die langen Genehmigungsverfahren für Streckenfreigaben zurück. „Seit 2012 hat sich nichts geändert: Wir beantragen Strecken in einem unüberschaubaren Verfahren und bleiben völlig im Unklaren darüber, wann die untere Verkehrsbehörde das Ganze bearbeitet und an die nächste Ebene weiterleitet.“ Er habe gehofft, dass im Zuge der Strukturreform die neue Autobahn GmbH ihr komplettes Streckennetz freigeben würde – was aber nicht der Fall war. „Das hätte dem Lang-Lkw einen deutlichen Schub gegeben.“

Groß im Kommen ist bei Schwarz Logistik aktuell der „kurze“ Lang-Lkw mit 15-Meter-Auflieger. Hier war es wohl Liebe auf den zweiten Blick, weil sich das Unternehmen erst voriges Jahr für den verlängerten Auflieger entschied. Auf einen Schlag 100 Einheiten orderte der Logistikdienstleister bei Krone, 50 weitere sind bestellt. Damit wird das Unternehmen der größte Betreiber des „kurzen“ Lang-Lkw, vor der Spedition Gartner aus Österreich mit 120 Einheiten, die diese allerdings nicht in ihrem Heimatland einsetzen darf. Die Sattelzüge mit den langen Trailern ersetzen bei Schwarz konventionelle Gliederzüge.

Langsattel fasst zwei Paletten mehr als Gliederzug

Das hat mehrere Gründe: Die Fahrzeuge seien leichter zu steuern, das Handling an den Rampen deutlich vereinfacht, was einen Zeit- und Effizienzgewinn bringt. Und zu guter Letzt kann Schwarz trotz rechnerisch 42 Zentimeter weniger Laderaum mehr Ladung aufnehmen. Der vordergründige Nachteil relativiert sich aber dadurch, dass man durchgängig laden kann. Außerdem gebe es pro Wechselbrücke immer etwa 10 bis 20 Zentimeter Verlust, weil selten wirklich jeder Lademeter komplett genutzt werden kann. Pro Wechselbrücke kann Schwarz 14 Industriepaletten (1,20 mal 1,00 Meter) laden. Der Langsattel fasst 30 Paletten und damit zwei mehr.

Die anfängliche Skepsis der Fahrer mit Blick auf das Schwenkverhalten oder die Parkplatzsuche habe sich schnell gelegt, bilanziert Thomas Schwarz. Den ganz großen Effekt sieht er im Zeitvorteil: Selbst flinke Fahrer bräuchten bei einem Gliederzug fürs Absetzen und Aufnehmen der Brücken locker eine Dreiviertelstunde. Bezogen auf zwei Stopps – Laden und Entladen – kämen schon anderthalb Stunden zusammen. „Fürs Auf- und Absatteln reichen fünf bis zehn Minuten.“ Bleibt unterm Strich mehr als eine Stunde gewonnene Lenkzeit. Das Ende der Wechselbrücke sieht der Unternehmer aber noch nicht gekommen. Die Firmengruppe hat aktuell fast 900 davon im Einsatz.

Die Bilanz bei der Große-Vehne Gruppe, Kornwestheim

Ebenfalls vom ersten Jahr an dabei ist die Große-Vehne-Gruppe mit ihren mehr als 1.000 eigenen Lkw. Im Oktober 2012 schickte das Unternehmen einen MAN TGX als Lang-Lkw 3 mit Automobilteilen für MAN von Dachau nach Salzgitter. Aktuell hat das Unternehmen drei 25-Meter-Einheiten regelmäßig im Einsatz. Hinzu kommen 45 Sattelzüge, die mit verlängertem Auflieger verkehren.

Die ungleiche Lastenverteilung ergibt sich für Spediteur René Große-Vehne durch die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. Der modular aufgebaute Lang-Lkw bediene die Nische in Punkt-zu-Punkt-Rundläufen. Der 15-Meter-Aufieger sei ein Alltagsfahrzeug, auch weil er quasi flächendeckend in Deutschland verkehren könne und der Fahrer nach einer ordentlichen Einweisung das Fahrzeug beherrsche. Auch auf den Betriebshöfen sei weiter nichts zu beachten. „Wir haben bei nahezu identischem Verbrauch zehn Prozent mehr Volumen“, berichtet Große-Vehne. Unter der Prämisse Fahrermangel sei der verlängerte Auflieger ebenfalls sinnvoll, mache er doch jede elfte Fahrt überflüssig – auch das eine Antwort auf den Fahrerengpass.

Foto: Krone/Stefan Schoening Unternehmer René Große-Vehne mahnt eine Entscheidung durch die Politik an. Nach zehn Jahren sei es an der Zeit, sich zu positionieren.

Betrachtet man den 15-Meter-Auflieger, der bei Kögel früher als Big-Maxx firmierte und nun Euro-Trailer heißt, reichen die Erfahrungen von Große-Vehne mit diesem Fahrzeug übrigens noch deutlich länger als zehn Jahre zurück. Im August 2006 sorgte der damalige Kögel-Vorstandschef Klemens Große-Vehne (René Große-Vehnes Vater) für Schlagzeilen, als er in Stuttgart den Startschuss für einen Großversuch mit 300 dieser Einheiten gab. Alle 16 Bundesländer hatten dem Einsatz dieser Fahrzeuge über einen Zeitraum von sechs Jahren auf ihren Strecken zugestimmt. Im November 2011 wurden die Genehmigungen erneut verlängert.

Große-Vehne: Besseres Miteinander von Straße und Schiene

„Die Kunden schreien fast nach diesen Aufliegern“, hatte Klemens Große-Vehne zum Start versichert. Das Fahrzeugkontingent war schnell an den Mann gebracht. Auch sein Sohn setzt die Einheiten mit Erfolg im Unternehmen ein. Nun macht sich René Große-Vehne für eine weitere Weichenstellung stark und plädiert für den Einsatz dieser Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr sowie im Intermodalverkehr. Was die Schiene angeht, appelliert der Unternehmer an die Bahn, beim Erwerb neuer Taschenwagen Modelle zu kaufen, die auf den verlängerten Auflieger ausgelegt sind. „Um das Volumen im Wirtschaftskreislauf zu bewältigen, braucht es ein besseres Miteinander der Verkehrsträger“, betont Große-Vehne. Er sei offen für die Schiene, sein Unternehmen nutzt regelmäßig die Verbindung von DB Cargo von Stuttgart nach Bremen.

Das Plädoyer für den kurzen Lang-Lkw ist für René Große-Vehne nicht als Kritik am 25-Meter-Fahrzeug zu verstehen. „Jedes Gefährt hat im Feldversuch seine Berechtigung“, betont er. Die Fahrzeuge hätten sich bewährt, die Rechnungen im Hinblick auf Effizienz und Verbrauch seien aufgegangen, es gebe keine Auffälligkeiten mit Blick auf die Verkehrssicherheit. Wie es nach den zehnjährigen Erfahrungen weitergehen muss, ist für den Unternehmer klar: Es braucht eine Entscheidung.

„Nach zehn Jahren muss der Gesetzgeber sagen, wie es weitergehen soll. Entweder man gibt das Netz frei oder man beendet den Regelbetrieb, lässt dann aber den Bestand weiterlaufen. Der jetzige Zustand sei auf Dauer nicht tragbar. „In der jetzigen Form ist alles mit Aufwand verbunden – auch für die Behörden, denen eine klare Vorgabe fehlt und die die Strecken zu prüfen haben.“ Der Firmenchef nimmt die Ämter sogar ein Stück weit in Schutz, was die viel kritisierten langen Genehmigungsverfahren angeht. „Sie machen ihre Arbeit unter den aktuellen Voraussetzungen. Eine Entscheidung würde auch ihre Arbeit erleichtern.“

Die Bilanz der Elflein Spedition, Bamberg

Die Elflein Spedition aus Bamberg war die erste, die einen Lang-Lkw im Auftrag der Automobilindustrie auf die Reise schickte. In der ersten Septemberwoche 2012 ging es los, und der Lang-Lkw vom Typ 3 machte sich ins sächsische Bautzen auf, um Zulieferteile aufzunehmen. Zu ihrem Zielort in Baden-Württemberg musste das Unternehmen die Ladung aber, ab Bamberg, zunächst in konventionellen Einheiten befördern lassen. Das Bundesland stieg erst im Juli 2015 in den Feldversuch ein – und die Elflein-Lkw konnten auf direktem Wege unter anderem zu Daimler in Sindelfingen fahren.

Im Wesentlichen im Auftrag der Automobilindustrie sind die 25-Meter-Fahrzeuge auch im Jahr 2022 unterwegs. Auf aktuell 25 ist ihre Flotte im Lauf der Jahre bei dem Transport- und Logistikunternehmen aus Bamberg angewachsen. „Der Einsatz der Fahrzeuge ist ein absoluter Erfolg“, bilanziert Geschäftsführer Rüdiger Elflein. „Sie sind bei uns geräuschlos unterwegs, integrieren sich gut in die Prozesse und stellen keinerlei Unfallrisiko dar“, sagt er. Die Fahrzeuge seien in täglichen Rundläufen unterwegs, ergänzt Stefanie Kotschenreuther, Leiterin des Key Account Managements bei der Elflein Spedition. Rund 530.000 Kilometer absolvierten die Langfahrzeuge monatlich, sagt sie. „Die CO2-Einsparung beträgt bis zu 20 Prozent gegenüber dem Einsatz von konventionellen Sattelzügen mit Megaaufliegern.“

Foto: Elflein Spedition 25 mal 25: Spediteur Rüdiger Elflein setzt 25 25-Meter-Züge vornehmlich für die Automobilindustrie ein.

Eines der 25 XXL-Fahrzeuge kommt genau genommen „nur“ auf 24 Meter Gesamtlänge, dafür auf erstaunliche 24 Tonnen Nutzlast. Der Nutzlastriese, ein Lang-Lkw des Typs 5, heißt in dem Unternehmen firmenintern „Rasender Frankenwälder“ und kommt mit nur fünf Achsen sowie ohne ein Dolly aus. Der Aufbau des dreiachsigem Lkw-Chassis fasst 23, der des Zentralachsanhängers 25 Europaletten. „Das ist für mich der Lang-Lkw der Zukunft“, sagte Firmenchef Rüdiger Elflein schon früher gegenüber trans aktuell. Steht eine weitere Aufstockung der Lang-Lkw-Flotte an, werde er sich wieder für Typ 5 entscheiden.

Gas-Lang-Lkw bereiten Elflein aktuell wenig Freude

Weniger Freude hat der Unternehmer seit geraumer Zeit an zwei Lang-Lkw des Typs 2, die für VW Sachsen im Einsatz sind. Der Grund: Das Zugfahrzeug der VW-Tochter Scania tankt Gas, dessen Preis in den vergangenen Monaten einen beispiellosen Höhenflug hingelegt hat. Rüdiger Elflein spricht von einem „massiven Schaden“ und erläutert, dass die Gasfahrzeuge zwar aktuell unterwegs sind, aber auf Relationen, wo der Schaden am geringsten ist. Neben den drei Lang-Lkw von Scania tanken 37 weitere konventionelle Einheiten LNG.

Auch Lang-Lkw des Typs 1 laufen in der Elflein-Flotte von Anfang an mit, 15 an der Zahl sind es zurzeit. Auch ihre Anzahl werde weiter aufgestockt, wenn es entsprechende Kundenwünsche gebe, heißt es.

Unternehmer Elflein wagt auch eine vorsichtige Prognose, wie viele Lang-Lkw mit 24 beziehungsweise 25 Metern auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. „Zwischen 500 und 700“, schätzt er. „Dass es Tausend oder mehr sind, glaube ich nicht.“ Er selbst dürfte mit den 25 Einheiten der größte Betreiber sein. Was die Lang-Lkw bremst, sind für Spediteur Elflein und Prokuristin Kotschenreuther die „bürokratischen Fesseln“, die ihm angelegt worden seien.

Die Genehmigungen, bis beantragte Strecken freigegeben werden, dauerten viel zu lange, berichtet Stefanie Kotschenreuther. Sie würde sich fixe Termine im Jahr wünschen, zu denen neue Strecken veröffentlicht werden. Dann hätten Kunde, Lieferant und Spediteur Klarheit, ab wann die Strecke bedient werden kann. „Anfangs hat es maximal ein halbes Jahr gedauert, dann ein Jahr und mittlerweile herrscht völliges Rätselraten über den jeweiligen Folgetermin“, erzählt sie.

Auch im Rahmen der nächsten, inzwischen 11. Änderungsverordnung hat das Unternehmen Strecken gemeldet – doch wann sie veröffentlicht wird, weiß keiner. „Der Prozess der Anmeldungen wird immer unkalkulierbarer“, fügt Rüdiger Elflein hinzu und fordert von der neuen Bundesregierung Abhilfe. Wünschenswert für ihn wäre auch die Möglichkeit von grenzüberschreitenden Verkehren von und nach Tschechien – analog zu der schon existierenden Möglichkeit, in die Niederlande zu fahren.

Die Bilanz des Fahrzeugwerks Krone, Werlte

Es gibt ein zunehmendes Interesse am 15-Meter-Trailer. Das bestätigt der Fahrzeugbauer Krone aus Werlte. Ein großer Einzelauftrag stammt von Schwarz Logistik aus Herbrechtingen. Das Unternehmen hatte 2021 bereits 100 verlängerte Sattelauflieger bei Krone bestellt und hat nun weitere 50 geordert. „Viele Unternehmen interessieren sich dafür, es gibt aber keinen Boom“, berichtet Krone-Geschäftsführer Dr. Frank Albers. Er beziffert den Anteil des 15-Meter-Aufliegers an den Curtainsider-Gesamtbestellungen auf knapp acht Prozent. Dass Italien das Fahrzeug auf seinem Straßennetz akzeptiert, könnte die Nachfrage laut Albers weiter befeuern. Wichtig sei nun auch, dass Speditionen das Fahrzeug länderübergreifend und leichter im Kombinierten Verkehr einsetzen könnten. Denn nicht alle Taschenwagen seien für das 15-Meter-Profil geeignet, erklärt er.

Krone bietet seit Dezember 2020 auch ein Chassis für den Transport von zwei 7,45-Meter-Wechselbrücken an. Mit dem Swap Liner reagierte der Hersteller auf die Längenanpassung durch den Gesetzgeber. Er gesteht mit der 9. Lang-Lkw-Änderungsverordnung seit Oktober 2019 verlängerten Sattelaufliegern acht Zentimeter zusätzliche Länge zu – also 14,98 statt 14,90 Meter. Krone-Geschäftsführer Albers spricht von einem Nischeneinsatz im Bereich der Systemverehre. „Das Aufpritschen ist etwas schwieriger, erst recht bei knappen Platzverhältnissen oder bei Dunkelheit“, berichtet er. Der Gliederzug werde durch den Swap Liner also nicht überflüssig.

Foto: Krone/Stefan Schöning Fotodesign Krone-Geschäftsführer Dr. Frank Albers geht aktuell von knapp 1.500 Lang-Lkw (25-Meter-Fahrzeuge), die in Deutschland verkehren.

Was den 25-Meter-Lang-Lkw angeht, spricht Albers von einem Erfolg. „Die Betreiber berichten, dass sie die Fahrzeuge auf ihren Strecken mit den entsprechenden Genehmigungen gut einsetzen können“, schildert er. Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit sei das Fahrzeug ein Erfolg. „Unter der Prämisse Umwelt ist es ebenfalls ein Erfolg, es wird nachweislich erheblich Kraftstoff eingespart und CO2 vermieden.“ Und auch mit Blick auf die Sicherheit hätten sich alle Erwartungen erfüllt – es gebe keine Auffälligkeiten oder Risiken. Handlungsbedarf sieht Albers jedoch beim Thema Genehmigungen: „Wer neue Relationen bedienen möchte, muss sich erst lange mit den Behörden herumschlagen“, kritisiert er und fordert eine Vereinfachung der Prozesse.

Für den Krone-Geschäftsführer reichen die Erfahrungen mit Lang-Lkw schon deutlich länger als zehn Jahre zurück. „Schon 2004 haben wir das Fahrzeug auf der IAA Nutzfahrzeuge ausgestellt“, erinnert er sich. Hersteller und Anwender brauchten also einen langen Atem, bis die Fahrzeuge auf die Straße kamen. Damals gab es Forderungen, 60 Tonnen zuzulassen. 60 Tonnen würde Albers heute nicht fordern – angesichts der Diskussion um marode Straße und Brücken. „Ich denke aber, dass wir im Sinne einer höheren Effizienz über 48 Tonnen nachdenken sollten.“ Krone geht aktuell von knapp 1.500 Lang-Lkw (25-Meter-Einheiten) aus, die in Deutschland verkehren. Die Schätzung erfolgt auf Basis der durch Krone abgesetzten Dolly-Achsen.