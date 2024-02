Wechsel an der Spitze der Wirtschaftsmacher Berit Börke folgt auf Frauke Heistermann

Die Brancheninitiative „Die Wirtschaftsmacher“ haben eine neue Sprecherin. Die Logistikweise Berit Börke löst Frauke Heistermann in ihrem Amt ab. Was die Logistikerin für Erfahrungen mitbringt.

Berit Börke heißt die neue Sprecherin der Wirtschaftsmacher. Die Logistik-Managerin und Logistikweise tritt die Nachfolge von Frauke Heistermann an. Welche Akzente Börke setzten will und was ihre Vorgängerin jetzt vorhat.

Das ist die Logistikweise Berit Börke

Berit Börke bringt mehr als 20 Jahre an Erfahrung in der Logistik mit. So ist sie unter anderem Beirätin der Bundesvereinigung Logistik (BVL), Vorstandsmitglied der Allianz pro Schiene sowie auch im Expertenrat der Logistikweisen. Die Inhaberin des Beratungsunternehmens Partner for Pioneers arbeitete unter anderem als Geschäftsführerin des Intermodal-Logistikers TFG Transfracht sowie als Vorständin Vertrieb und Marketing der europäischen Güterbahn TX Logistik. Die Diplom-Ökonomin, Vertriebsexpertin und Netzwerkerin war darüber hinaus mehrere Jahre lang beim Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL) in Forschung und Wissenschaft tätig.

Wie es bei den Wirtschaftsmachern weitergeht

Im Jahr 2024 setzen die Wirtschaftsmacher bewährte Formate fort, erproben aber auch Neues: Fortgesetzt wird etwa die kanalübergreifende „Helden“-Kampagne, bei der Persönlichkeiten sowie Lebens- und Karrierewelten der Logistik aus erster Hand vorgestellt werden. Geplant sind zudem Neuauflagen von Umfragen zum Fachkräftemangel sowie zum Stellenwert der Logistik in der Wirtschaft. Weiterhin setzt die 2019 gegründete Initiative aufs Bewegtbild mit Statements zu den Logistikberufen sowie auf weitere Projekte der Öffentlichkeits- und Social-Media-Arbeit.

Social-Media-Kampagnen stehen im Fokus

Einen Blick hinter die Kulissen der Logistik gewährt das neue Format „Dein Mega-Praktikum“. Dabei geht es um die Erfahrungen junger Absolventen, die dann auf den Social-Media-Kanälen der Wirtschaftsmacher verfolgt werden können. Nicht fehlen soll es auch an Karriere- und Bewerbungs-Tipps, und zwar im Rahmen der sogenannten „Ratgeber-Reels“. Mit dem „UniCamp“ wollen die Wirtschaftsmacher schließlich die Brücke zwischen Hochschule und Logistik schlagen: Das Format bringt Logistik-Hochschulen und Mitmacher-Unternehmen zum Thema Nachwuchsgewinnung miteinander ins Gespräch.

Was Frauke Heistermann jetzt vorhat

Nach fünf Jahren als Sprecherin der Initiative „Die Wirtschaftsmacher“ konzentriert sich Frauke Heistermann nun auf ihre Aufgaben als Aufsichtsrätin in diversen Unternehmen. „Leicht fällt mir der Abschied nicht, denn als Mitinitiatorin sind die Wirtschaftsmacher für mich natürlich eine Herzensangelegenheit“, sagt Heistermann.