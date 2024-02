Walden Group kauft in Italien zu Movianto und Eurotranspharma gestärkt

Pharmalogistiker Walden Group steigt mit zwei Firmenübernahmen in den italienischen Markt ein. Die im vergangenen Jahr angekündigte Übernahme von XCM Healthcare, Spezialist für Lagerlogistik im Gesundheitswesen, und Unitex, ein auf Arzneimittel und medizinische Güter spezialisiertes temperaturgesteuertes Netzwerk für die letzte Meile, ist jetzt abgeschlossen.

Unitex ergänzt Walden-Tochter Eurotranspharma

Mit Unitex übernimmt Walden ein Transportnetz für Arzneimitteldistribution, das in die Tochterfirma Eurotranspharma integriert werden soll. Unitex bietet über zwei strategisch günstig gelegene Hauptknotenpunkte im Norden (Mailand) und Süden (Neapel) Italiens in Verbindung mit 24 regionalen Depots eine vollständige nationale Abdeckung, heißt es seitens des Konzerns. Eurotranspharma, die Tochtergesellschaft von Walden, die auf pharmazeutische Lösungen für die letzte Meile spezialisiert ist, beliefert täglich Apotheken, Krankenhäuser, Großhändler und andere Gesundheitsdienstleister in neun Ländern. Mit der Übernahme von Unitex steigt die Präsenz auf zehn europäische Länder. „Eurotranspharma wird auf dem italienischen Markt mit dem Unitex-Netz starke Qualitäts- und GDP-Prozesse anbieten“, sagt Stéphane Baudry, Vorsitzender der Walden Group. Sie werden durch die auf das Gesundheitswesen spezialisierten IT-Systeme von Walden Digital unterstützt und ermöglichen jederzeit die Rückverfolgbarkeit der Sendungen in allen Phasen der Lieferkette.

XCM Healthcare verstärkt Walden-Tochter Movianto

XCM Healthcare wiederum wird in das europäische Netz der Walden-Lagerlogistiktochter Movianto integriert. „Wir erwarten bei XCM wie auch bei Unitex positive Auswirkungen für alle Seiten“, erläutert Baudry. „Unsere Kunden von Movianto und Eurotranspharma erhalten einen Marktzugang in Italien, und dem italienischen Gesundheitswesen vereinfachen wir den Markteintritt in die anderen europäischen Ländern.“ Mit der Integration von XCM Healthcare und ihren Lösungen rund um die Lagerlogistik wird Movianto mit eigenen Standorten in 13 europäischen Ländern vertreten sein.

