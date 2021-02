Die Begeisterung für Langhauber zieht sich wie ein roter Faden durch das Berufsleben von Bernd Wahr. Eine skurrile Begegnung mit der Fachpresse ist ihm dabei in guter Erinnerung geblieben: "Damals, als ich mit unserem ersten Scania-Hauber – einem T113.360 – durch Stuttgart gefahren bin, hat mich der lastauto omnibus-Chefredakteur gesehen, ausgebremst und ins Heft gebracht – die perfekte Werbung!"

Von der Baustoff- in die Mineralölbranche

Die Liebe zur klassischen Lkw-Form reicht aber noch weiter zurück. Als Fritz Wahr 1964 in Nagold einen Baustofffuhrbetrieb gründete und nach drei Jahren in die Mineralölbranche wechselte, beschäftigte er einen Subunternehmer mit einem Scania-Vabis. "Da war mir immer klar: So einen will ich auch mal!", erzählt Bernd Wahr, der das Unternehmen heute in zweiter Generation gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang führt. So gelangten im Laufe der Jahre neben dem erwähnten 113er auch zwei Kenworth-Trucks und ein Scania T450 in den Wahr-Fuhrpark.

Parallel dazu ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. 1981 erfolgte der Neubau von Verwaltung, Werkstatt, Stellplätzen, Waschhalle und 1-Million-Liter-Lagertank auf dem Nagolder Wolfsberg. Weitere Tanklager und Niederlassungen folgten. 1989 übernahm Wahr den ersten von mehreren kleinen Heizölhändlern in der Region, die ihren Betrieb aufgeben wollten.