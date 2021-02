DHL Freight und Volvo Trucks starten ein Projekt zu Elektro-Lkw mit Schwerpunkt auf schweren Transporten über große Entfernungen. Bei der Kooperation geht es genauer gesagt um einen vollelektrischen Volvo FH mit einem Gesamtzuggewicht von bis zu 60 Tonnen. Dieser soll in einem Pilotversuch ab März auf einer Strecke von rund 150 Kilometern zwischen zwei DHL Logistikterminals in Schweden verkehren. Ziel ist es, Erfahrungen und Informationen über den Aufbau und Betrieb einer angemessenen Ladeinfrastruktur zu sammeln.

Logistikbedingte Emissionen sollen auf null

„Unser Ziel ist es, alle logistikbedingten Emissionen auf null zu reduzieren“, erklärt Uwe Brinks, CEO von DHL Freight. Im Vergleich zu 2007 habe der Logistiker die CO2-Effizienz der Gruppe immerhin bereits um 35 Prozent verbessert. Er sei zuversichtlich, dass sein Unternehmen die ehrgeizigen CO2-Ziele durch die Kooperation mit Volvo Trucks erreichen zu können.

Volvo ist bereits elektrisch unterwegs

Bereits heute sind die Modelle Volvo FL und Volvo FE Electric für den Stadtverkehr in Serienproduktion. DHL hat zudem kürzlich einen neuen Volvo FL Electric in London in Betrieb genommen und damit den ersten speziell für den Stadtverkehr in Großbritannien gebauten vollelektrischen Volvo-Lkw eingeführt. Ende letzten Jahres startete Volvo Trucks in Nordamerika zudem den Verkauf des VNR Electric und in diesem Jahr erfolgt des Weiteren der Verkaufsstart der schweren Modellreihe elektrisch angetriebener Lkw bis 44 Tonnen. „Unser Ziel ist es, dass unsere gesamte Produktpalette bis spätestens 2040 fossilfrei sein wird“, sagt Roger Alm, Europachef von Volvo Trucks.