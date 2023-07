Partner gehen zusammen Hegele übernimmt Lennox Transport

Der Dienstleister Simon Hegele übernimmt das Unternehmen Lennox Transport. In welchem Bereich das mehr Kapazitäten bringt.

Die Karlsruher Unternehmensgruppe Simon Hegele hat die Übernahme von 51 Prozent der Anteile am Transportdienstleister Lennox Transport rückwirkend zum 1. Januar mitgeteilt. Ziel der Übernahme ist, sich mehr Kapazitäten in Transport und Montage von medizintechnischen Großgeräten zu verschaffen. Die verbleibenden 49 Prozent der Anteile will der Logistiker spätestens bis 2027 ebenfalls übernehmen.

Nach Unternehmensangaben bleibt der bisherige Geschäftsführer Thomas Kinzl Teil der Geschäftsführung, die durch Heiko Lindenberger, Bereichsleiter Healthcare Services bei Simon Hegele, ergänzt wird.

"Der Anteilsverkauf an Simon Hegele ist für Lennox Transport ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die beiden Unternehmen ergänzen sich perfekt und wir können nun gemeinsam noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und die Reichweite deutlich erhöhen. Für die Mitarbeiter ergeben sich ebenfalls viele Vorteile: Sie haben nun Zugang zu einem breit gefächerten Angebot an Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Karrierechancen innerhalb eines größeren Unternehmensverbunds“, sagt Lennox-Geschäftsführer Thomas Kinzl.

Schwerpunkt: Montage, Inbetriebnahme und Installation

„Wir freuen uns sehr, dass die Unternehmen Lennox und Simon Hegele durch diesen Schritt noch enger zusammenrücken. Dadurch können wir für unsere Kunden die Services der weltweiten Montage, Inbetriebnahme und Installation von medizinischen Großgeräten gemeinsam weiter verzweigen und ausbauen“, sagt Mike Winter, geschäftsführender Gesellschafter der Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service.

Lennox Transport mit Sitz im oberbayerischen Bruckmühl ist demnach spezialisiert auf Transport-, Installations- und Servicedienstleistungen für die Kernbranchen Automatentechnik- und Medizintechnik; im Bereich Installation und Service übernimmt das Unternehmen laut einer Mitteilung mit elf Mitarbeitern auch zusätzliche Dienstleistungen rund um Montage, Demontage oder Verkabelung sowie den Support für eingebrachte Geräte.