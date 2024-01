TX Logistik nimmt Italien in den Fokus Neue Verbindung in Fahrplan aufgenommen

TX Logistik fährt jetzt zweimal pro Woche vom CTL-Terminal in Lübeck zum Terminal Quadrante Europa in Verona und wieder zurück. Hier die Details zur neuen Relation, die TX als offenes Zugsystem betreibt.

Seit Anfang Januar 2024 fährt der Eisenbahnlogistiker TX Logistik zweimal pro Woche vom CTL-Terminal in Lübeck zum Terminal Quadrante Europa in Verona und wieder zurück. TX betreibt die neue Relation als offenes Zugsystem. Hauptkunde ist die Spedition Bode mit Sitz in Lübeck.

Spedition Bode kommt an einem Tag ans Ziel

TX Logistik betreibt die neue Relation als offenes Zugsystem. Auf die Schiene kommen dabei überwiegend Sattelauflieger, Nikrasa, Container sowie Tankcontainer der Spedition Bode aus Lübeck. Bis zu 32 Ladeeinheiten passen auf einen Zug. Verlade-Tage in Lübeck sind dienstags und samstags, in Verona samstags und donnerstags. Für die rund 1.240 Kilometer lange Strecke über München, Kufstein und Brenner benötigen die Züge mit den TX-eigenen Multisystem-Lokomotiven etwa 24 Stunden.

TX Logistik erweitert Zahl der Bahn-Umläufe

Ebenfalls zu Beginn des Jahres hat TX Logistik die Zahl der Umläufe zwischen Lübeck und Segrate in der Metropolregion Mailand gesteigert, und zwar von vier auf sechs. Grund für die höhere Frequenz ist die gestiegene Nachfrage und, damit verbunden, zusätzliches Volumen. Die bisherigen Abfahrten am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ab Lübeck sowie am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ab Segrate bleiben. Zusätzlich hat TX Logistik Abfahrten am Montag und Donnerstag ab Lübeck sowie am Mittwoch und Samstag ab Segrate in den Fahrplan aufgenommen. Die Züge verkehren zwischen dem BRG-Terminal in Lübeck und dem Terminal Italia Milano Segrate östlich von Mailand. Befördert werden auf dieser Relation Trailer, Nikrasa, Container sowie Tankcontainer. Die Kapazität beläuft sich auf 32 Ladeeinheiten pro Zug.

Lesen Sie auch