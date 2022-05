Transportsektor im Krisenmodus BGL: Lage der Branche schlimmer als 2008

Das Transportgewerbe fährt insbesondere in jüngster Zeit im Krisenmodus. Warum die Lage schlimmer ist als in der Wirtschaftskrise 2008 erläutert BGL-Chef Prof. Dirk Engelhardt.

Die Lage des Transportgewerbes hat sich in jüngster Zeit drastisch verschlechtert. Zu dieser Einschätzung kommt der Chef des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Prof. Dirk Engelhardt. In der Vergangenheit wurden viele Krisen bewältigt, aber: „Leider waren die letzten der vergangenen 30 Jahre wohl die schwersten – und das gilt besonders für die letzten Monate“, sagt er gegenüber trans aktuell. Die Lage sei noch schlimmer als zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 oder der Mauteinführung im Jahr 2005. „Hatte die Corona-Pandemie bereits vielen Unternehmen in ungekanntem Maße zugesetzt, übertreffen die Auswirkungen von Ukraine-Krise und-Krieg alles bisher Dagewesene“, hebt er hervor.

Mit neuen Antrieben in den Ruin

Die Energiepreise seien in so kurzer Zeit so stark in die Höhe geschnellt, dass kein Diesel-Floater auch nur annähernd rechtzeitig reagieren konnte, um Liquiditätsabflüsse in schwindelerregender Höhe zu verhindern. Besonders betroffen seien Unternehmen, die Forderungen der Politik nach klimafreundlicheren Transporten nachgekommen seien und große Teile ihres Fuhrparks auf LNG umgestellt hätten. „Sie stehen nun vielfach vor dem Ruin und wirken wie abschreckende Beispiele für die Akzeptanz von zukünftig von der Politik gewünschten klimafreundlichen Technologien“, erläutert der BGL-Vorstandssprecher seine Sicht. Nach dem Biodiesel- und dem LNG-Desaster müsse die Politik für neue alternative Antriebstechnologien eine verlässliche Planungs- und Finanzierungssicherheit gewährleisten.

Vernunft und Weitsicht in der Krise

Vor 30 Jahren sei die deutsche Wiedervereinigung gerade – bei weitem nicht vollkommen reibungslos, aber unterm Strich dennoch erfolgreich – vollzogen worden, und der Kalte Krieg sei zum Erstaunen wie zur Freude aller ohne einen einzigen Schuss beendet worden. Beide historischen Ereignisse seien nur deshalb erfolgreich gewesen, weil auch in den kritischsten Stunden stets Vernunft, Weitsicht, Empathie, gegenseitiger Respekt und persönliches Vertrauen die Oberhand behalten hätten, sagt Engelhardt. „Kriterien, deren Bedeutung auch in den dramatischen Zeiten, die wir momentan durchleben, nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Binnenmarkt formt Transportbranche

“Freier WarenverkehrNach dem Kalten Krieg habe man sich der friedlichen Zukunftsgestaltung gewidmet, und als wichtiger Meilenstein sei der EU-Binnenmarkt geschaffen worden. Das Zusammenwachsen Europas beschleunigte sich, was sich vor allem in einer enormen Belebung der Wirtschaft niederschlug, der zwangsläufig auch eine Belebung der Verkehrstätigkeit folgte. „Die mit dem EU-Binnenmarkt einhergehende Umsetzung der vier Grundfreiheiten Freiheit des Warenverkehrs, die allerdings nicht in Tirol gilt, Personenfreizügigkeit, Dienstleitungsfreiheit sowie Freier Kapital- und Zahlungsverkehr zeigten bald ganz konkrete Folgen für unsere Mitgliedsunternehmen“, fasst der BGL-Chef zusammen.

Verfall der Frachtraten

Besonders in Erinnerung geblieben sei der Wegfall der Güterverkehrstarife im Januar 1994, die seit den 1930er Jahren Bestand gehabt hätten und die Eisenbahn vor zu viel Konkurrenz schützen sollten. Sie waren so kalkuliert, dass der Lkw nicht billiger als die Bahn anbieten konnte, was durch Einsendepflicht aller Frachtbriefe an die Prüfstelle des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) sichergestellt wurde. „Da zusätzlich die Kontingentierung im Straßengüterfernverkehr aufgehoben wurde, setzte ein drastischer Verfall der Frachtraten ein“, sagt Engelhardt.

Osterweiterung befördert Sozialdumping

Diese kamen erneut mit der EU-Osterweiterung zum 1. Mai 2004 beziehungsweise zum 1. Januar 2007 massiv unter Druck – wenn auch oftmals aufgrund von Sozialdumping durch Wettbewerber aus den Beitrittsstaaten. „Hier konnte nach jahrelanger politischer Arbeit des BGL das im Sommer 2020 verabschiedete EU-Mobilitätspaket zumindest für teilweise Abhilfe sorgen“, zeigt Engelhardt sich überzeugt. Aktuell gebe es nun Diskussionen, wer wen wo auf Einhaltung der Lkw-Rückkehrpflicht kontrollieren und sanktionieren dürfe, wobei es für Nichtjuristen vollkommen unverständlich sei, warum der Gesetzestext dies nicht festgelegt habe.

Mehr Sicherheit durch Assistenzsysteme

Wichtige Entwicklungen sieht der BGL in den vergangenen drei Jahrzehnten im Bereich der Sicherheit. „Ein Highlight war hier die Vorstellung der neuesten elektronischen Fahrerassistenzsysteme, die im Mai 2008 in Berlin-Gatow im Beisein von EU-Kommissar Günter Verheugen stattfand“, resümiert Engelhardt. Im Rahmen eines von BGL, BG Verkehr und Kravag organisierten Feldversuchs mit etwa 1.000 beteiligten Fahrzeugen mit und ohne Assistenzsysteme konnte belegt werden, dass Lkw „mit“ eine um rund ein Drittel niedrigere Unfallbeteiligungs-Wahrscheinlichkeit hatten als Fahrzeuge „ohne“.

Bessere Bremsassistenten vorschreiben

Dass in der EU alle schweren Lkw seit 1. November 2014 mit Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und seit 1. November 2015 mit Notbremsassistent und Spurverlassenswarner ausgerüstet sein müssen, sei direkt hierauf zurückzuführen. „Allerdings müssten sowohl leistungsfähigere Notbremsassistenten, die bereits seit Jahren auf dem Markt sind, als auch der Abstandsregeltempomat endlich zwingend vorgeschrieben werden“, fordert der Vorstandssprecher. Viel habe sich – ebenfalls mit Zutun des BGL – beim Thema Abbiegeassistent getan. „Mehrere sehr stark nachgefragte Förderprogramme wurden aufgelegt, und selbstverständlich ist der BGL auch Mitglied bei der Aktion Abbiegeassistent des Bundesverkehrsministeriums“, betont er. Großes Aufsehen habe auch ein gemeinsam von BGL und ADFC erarbeitetes Papier zur Verhütung von Lkw-Abbiegeunfällen erlangt.

Emissionen reduziert

Im Umweltschutzbereich habe es ebenfalls große Fortschritte gegeben. So sei durch die stufenweise Verschärfung der Emissionswerte im Rahmen der Schadstoffklassen Euro 0 bis 6 erreicht worden, dass nur noch 12,2 Prozent der ursprünglich erlaubten Mengen Kohlenmonoxid ausgestoßen werden dürfen, bei den Kohlenwasserstoffen seien es nur fünf Prozent und bei den Stickoxiden sowie den Partikeln sogar nur noch 2,5 Prozent. Daher habe das Umweltbundesamt bereits 2007 melden können: „Der Feinstaubausstoß der Millionen kleinen Holzfeuerungsanlagen in Deutschland ist ebenso hoch wie der von Pkw, Lkw und Motorrädern zusammen.“

NOx-Sensor überwacht Grenzwerte

Engelhardt verweist darauf, dass diese Abgaswerte bei Lkw nicht nur vorgeschrieben sind; es sei zudem bei allen Euro 6-Fahrzeugen – mit denen mittlerweile rund 90 Prozent der Mautkilometer in Deutschland abgewickelt würden – ein NOx-Sensor eingebaut, der die Einhaltung des Grenzwertes überwache. „Wird er überschritten, wird die Motorleistung automatisch gedrosselt, so dass der Lkw faktisch nicht mehr einsatzfähig ist“, sagt er. Dies sei angesichts der Preisexplosion beim aus Erdgas hergestellten Adblue und der drohenden Lieferausfälle von russischem Erdgas von ganz besonderer Brisanz.

Mit Brummi und Brummhilde punkten

Besondere Freude machte dem BGL die Reaktivierung des „Brummi“. Rein juristisch betrachtet eine eingetragene Wort-Bild-Marke des BGL, sei der „Brummi“ unerreicht als Sympathieträger und Identifikationsfigur für eine ganze Branche. Zehntausende von Fahrern nutzen laut BGL mit der „Brummi-Card“ exklusive Vorteile etwa beim Tanken und Rasten. Jüngst hat der „Brummi“ auch noch eine Gefährtin bekommen: „Brummhilde“ setzte sich bei einem Namenswettbewerb gegenüber vielen anderen Vorschlägen durch.

