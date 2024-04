Transport von Gesundheitsprodukten Eurotranspharma liefert in Deutschland

Eurotranspharma ist ab sofort auch auf dem deutschen Markt aktiv. Das Tochterunternehmen der Walden Group will bis Ende des Jahres mehr als 20.000 Pakete am Tag ausliefern.

Rund 18.000 Apotheken, Krankenhäuser, Ärzte und den Großhandel plant Eurotranspharma in Deutschland mit Pharmaprodukten zu versorgen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor, das sich auf den Transport von Gesundheitsprodukten auf der letzten Meile in Europa spezialisiert hat. Das zentrale Hub in Malsfeld (Hessen) und 14 regionale Depots decken demnach das gesamte Bundesgebiet ab. Seit Ende Februar 2024 seien mehr als 60 Lkw und Transporter auf deutschen Straßen unterwegs. Die Fahrzeuge bewegen demnach deutschlandweit jeden Wochentag rund 1.000 Sendungen. Bis Mitte des Jahres sollen 370 Fahrzeuge im Einsatz sein, das Transportnetzwerk soll auf insgesamt 26 Standorte mit weiteren Depots anwachsen.

Tägliche Verbindungen nach BeNeLux und Frankreich

Das neue Netz in Deutschland wurde gemeinsam mit den Partnern Med-X-Press, Engemann Pharmalogistik, Unitax Pharmalogistik und Hartmann aufgebaut. Das Unternehmen verwalte in Europa täglich 82.000 Pakete und 3.500 Paletten mit garantierter Dual-Kühlung in den Temperaturbereichen zwei bis acht Grad sowie 15 bis 25 Grad. „Mit unserem neuen Netzwerk verbessern wir den Gesundheits- und Pharmatransport zwischen Deutschland und dem übrigen Europa sowohl bei der Feinverteilung als auch beim Import und Export“, sagt Steffen Segelke, Managing Director Eurotranspharma Deutschland.

Tägliche Verbindungen in die BeNeLux-Länder und nach Frankreich bestünden bereits. Bis Ende des zweiten Quartals sollen Verbindungen nach Österreich und Italien sowie in die Schweiz und die Tschechische Republik das Netzwerk erweitern. Diese Erweiterung ermögliche es deutschen Versendern, ihre Kunden in diesen zusätzlichen Ländern innerhalb eines Day+1- oder Day+2-Zeitrahmens nahtlos zu erreichen.

Eurotranspharma ist auf dem europäischen Markt in neun Ländern tätig. Über sein internes Netzwerk hinaus ist das Unternehmen Gründungsmitglied von Skandi Network, einem Netzwerk für den Transport von Gesundheitsprodukten, das 26 europäische Länder verbindet.

