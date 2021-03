trans aktuell-Symposium am 19. Mai bei Schwarz Logistik in Herbrechtingen

Dass die Digitalisierung viele Potenziale zur Verbesserung der Geschäftsprozesse mit sich bringt, ist unumstritten. Das erste trans aktuell-Symposium dieses Jahres am 19. Mai bei Schwarz Logistik in Herbrechtingen stellt nicht nur digitale Geschäftsmodelle vor, sondern zeigt auch auf, welche Ansätze von mittelständischen Logistikern erfolgreich angewendet werden – Best Practice auf höchstem Niveau.

Mehrwert in Spedition und Kontraktlogistik

Wie die Digitalisierung in Spedition und Logistik gelingen kann, erklärt der Gastgeber der Veranstaltung, Geschäftsführer Thomas Schwarz, der unter anderem über die Vorteile der SAP-S/4-Hana-Einführung berichtet. Die IT-Erfahrung der Firmengruppe geht aber noch wesentlich weiter: Welchen Mehrwert Big Data und Business Intelligence in der Speditionspraxis bei Schwarz bieten, berichtet Oliver Ocker, Geschäftsführer Digital Logistic Solutions (Dilos). Und Dennis Weimert, Geschäftsführer bei Schwarz Logistik, informiert über die Vorteile der Digitalisierung in der Kontraktlogistik.

Mehr Transparenz wünschen sich Kunden von der Digitalisierung – Siegfried Hegelmann, geschäftsführender Gesellschafter der Hegelmann Group aus Bruchsal, kann von seinen Erfahrungen zur Verbesserung des Kundenservice berichten.

Digitale Industrialisierung

Von der wissenschaftlichen Seite beleuchtet Dr. Stefan Iskan, Professor für Logistik und Wirtschaftsinformatik (mit Schwerpunkt Automotive SCM und Digitalisierung) an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (Ludwigshafen), das Thema. Er sieht die Logistikbranche zwischen digitaler Industrialisierung und analogen Herausforderungen.

Wieder aus der Praxis berichten die Experten Sascha Kaczmarek vom Start-up Motion Miners sowie Michael Netter vom Potsdamer Start-up Synfioo, zusammen mit Johanna Birkhan von VTL. Hier geht es etwa um Datenmining beziehungsweise die Überwachung der Lieferkette. Jonas Haas vom International Performance Research Institute (IPRI) widmet sich dem disruptiven Geschäftsmodell Logistikplattform.

Download Programm trans aktuell-Symposium Digitalisierung (PDF, 2,59 MByte) Kostenlos

5G in Theorie und Praxis

Den Zwiespalt zwischen Theorie und Praxis zum Thema 5G beleuchtet Thomas Schäberle, geschäftsführender Gesellschafter von LSU Schäberle aus Stuttgart. Matthias König, Produktmanager bei Allsafe, schildert, wie Bluetooth für alles verwendet werden kann, was im Speditionsalltag gerne verloren geht, auch mit Blick auf die Ladungssicherung, während Marnix Lannoije, Managing Director von Cargobull Telematics, seinen Blick auf das Thema vernetzte Fahrzeuge und sicheres Datenmanagement richtet.

Und natürlich darf bei einer Veranstaltung zum Thema Digitalisierung auch das Pro und Kontra nicht fehlen: „Chancen und Grenzen der Digitalspedition“ ist der Logistik-Talk betitelt, an dem Maximilian Schäfer, Co-Founder und Managing Director von Instafreight aus Berlin, sowie Jochen Eschborn, Vorstand der Ladungskooperation Elvis aus Alzenau, beteiligt sind.

Anmeldung und mehr Informationen zu der vielseitigen Präsenzveranstaltung unter: eurotransport.de/tasymposien.