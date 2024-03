trans aktuell-Symposium Ladungsverkehr 25. April Zwischen Kapazität und Wirtschaftlichkeit

trans aktuell-Symposium zum Ladungsverkehr am 25. April: Wie in volatilen Zeiten Unternehmen ihre Ressourcen richtig einplanen.

Die Volatilität im Ladungsverkehr bringt ein Auf und Ab der Frachtraten, und vor allem stellt sie die Unternehmen bei der Planung und Disposition der Kapazitäten vor große Herausforderungen. Verstärkt wird dies noch durch Fahrermangel und lange Lieferzeiten bei Neufahrzeugen. Ist das Delta dieses Jahr schon erreicht, wann kommt der nächste Volumenschub? Da braucht es kreative Lösungen, um den Spagat zwischen Kapazität und Wirtschaftlichkeit in Erfolge umzumünzen.

Gastgeber BTK in Raubling

Um diese Herausforderungen geht es beim zweiten trans aktuell-Symposium in diesem Jahr, das am Donnerstag, 25. April, bei BTK Befrachtungs- und Transportkontor in Raubling (Landkreis Rosenheim) stattfindet.

Zum Auftakt führt Josef Heiß, Geschäftsführender Gesellschafter von BTK, in die Thematik ein. Sabine Lehmann, Geschäftsführerin des Landesverbands Bayerischer Spediteure (LBS) in München, beleuchtet, was das „Güterverkehrskonzept in Bayern“ an positiven Effekten für den Landverkehr bringt.

Best Practice steht im Vordergrund: Bernd Reinig, Leiter des 1.600 Fahrzeuge starken Fuhrparks bei Duvenbeck, berichtet aus seiner Praxis und über die Herausforderungen durch die Elektromobilität. Der Speditionsleiter von BTK, Franz Neuner, zeigt die KI-gestützte Dispositionslösung, die für Teil- und Komplettladungen zum Einsatz kommt.

Um eine Innovation geht es auch im Vortrag von Larissa Eger von Neo-Cargo in Karlsruhe, die das neue KI.getriebene Matchingtool Neo-Match vorstellt. In eine ähnliche Richtung geht das Referat von Florian Modrich von der ZF-Tochter Transics. Er berichtet über die Fleet-Orchestration-Plattform Scalar.

Aber auch andere Lösungen werden vorgestellt, die das Transportmanagement effizienter machen: „Die Zukunft des Lkw-Einsatzes liegt im Begegnungsverkehr“, ist Jochen Eschborn, Vorstandsvorsitzender des Ladungsverbunds Elvis, der Meinung, und stellt das neue Cross Load Network vor. Andreas Rinnhofer, Geschäftsführer von INN-ovativ mit Sitz in Kiefersfelden, spricht über das Thema E-Learning.

Ressourcen managen

Und auch der Blick auf das große Ganze darf nicht fehlen; „Ressourcen richtig managen“ heißt es bei einer Podiumsdiskussion, an der unter anderem auch Georg Dettendorfer, Geschäftsführer der Johann Dettendorfer Spedition aus Nußdorf, sowie Julius Koehler,

