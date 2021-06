Die Provadis Hochschule bringt in Zusammenarbeit mit dem Branchenverband BGL einen dualen Logistik-Studiengang an den Start.

Die Provadis Hochschule und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) haben gemeinsam einen Studiengang konzipiert: Bewerbungen für das Fach Transport- und Logistikmanagement (Bachelor of Science) sind ab sofort möglich.

In der Praxis und virtuell ausbilden

Das Ziel der beiden Partner: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von heute für die Anforderungen von morgen ausbilden – ausgestattet mit dem theoretischen Wissen und dem praktischen Handwerkszeug, um in einer global und digital agierenden Wirtschaft die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu meistern. Während des Studiums arbeiten die Studierenden regulär in ihren Unternehmen und werden vorwiegend online – in virtuellen Klassenräumen, aber auch in selbstgesteuerten Lerneinheiten – sowie in diversen Präsenzveranstaltungen unterrichtet. Neben den praxisorientierte Professoren und Professorinnen von Provadis kommen dabei auch stellt Dozenten und Dozentinnen zum Einsatz, die der BGL beisteuert.

Teil des Unterrichts in Englisch

Ein Teil der Vorlesungen ist in englischer Sprache konzipiert, um so die Studierenden für einen international agierenden Logistikmarkt auszubilden. Der Start des Studiengangs ist für Herbst 2021 angesetzt. Anfangs ist Frankfurt am Main als Standort für die Präsenzveranstaltungen vorgesehen.