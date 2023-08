Tochterunternehmen der Pfenning-Gruppe Gilog auf Expansionskurs in Polen

Die Gesellschaft für innovative Logistik (Gilog) aus Frechen (NRW), seit 2021 ein Tochterunternehmen der Pfenning-Gruppe, expandiert nach Polen. Dort eröffnet Gilog am Standort Breslau ein Logistikzentrum mit einer Fläche von 10.000 m². Die Expansion soll ab Oktober 2023 die Logistikbedarfe eines Bestandskunden abdecken.

Günstige Lage

Am neuen Standort wird wie bereits in Frechen ein 360-Grad-Service erbracht. Hier erfolgt die gesamte Lagerlogistik, E-Commerce-Fulfillment sowie Value-Added-Services, also beispielsweise Konfektionierung oder Kommissionierung. Frachtmanagement rundet das Dienstleistungspaket ab. Der künftige Logistikstandort liegt laut Gilog strategisch günstig. Neben dem Flughafen Breslau und einer guten Anbindung an alle KEP- und Stückgutnetzwerke sind es bis zu den Seehäfen Swinemünde 560 km weit, nach Danzig 480 km und nach Hamburg 650 km. Mit einer Hallenhöhe von zehn Meter Unterkante Binder (UKB) bieten die neuen Flächen gute Bedingungen für Hochregale wie auch für die Blocklagerung. Ein Teil der Logistikanlage ist für weiteres Wachstum am Standort vorgesehen.

Tiefgreifenden E-Commerce-Expertise

Frank Oelschläger, Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Gilog, erklärt: „Die hervorragende Infrastruktur des Standortes in Kombination mit der tiefgreifenden E-Commerce-Expertise von Gilog bietet künftig einen deutlichen Mehrwert für zahlreiche Unternehmen aus dem Handels- und Konsumgütersegment.“ Verantwortlich für den neuen Standort zeichnet der langjährige Prokurist der Gilog, Christian Scharf. Er übernimmt die Geschäftsführung für Polen und ist künftig direkter Ansprechpartner für das Gesamtprojekt. Scharf kam vor sechs Jahren zu Gilog und ist seit November 2022 der zweite Geschäftsführer neben Unternehmensgründer Frank Oelschläger.

Pfenning-Gruppe

Die Pfenning-Gruppe ist eine Dienstleistungsgruppe mit Full-Service-Supply-Chain-Angebot mit Sitz in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis). Bereits in vierter Generation von der Familie Pfenning geführt, blickt das Unternehmen auf mehr als 90 Jahre Logistikerfahrung und beschäftigt 6.900 Mitarbeiter an 110 Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn und Schweden. Mit einem Fuhrpark von 1.000 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 750.000 m² ist das Unternehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 der Logistik“-Studie Platz 55 unter 60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. Seit Mai 2023 belegt das Unternehmen laut „Die deutsche Wirtschaft“, nach eigenen Angaben das „Informationsnetzwerk der führenden Unternehmen Deutschlands“, Platz 18 unter 10.000 deutschen Mittelstandsunternehmen, die einen Gesamtumsatz von bis zu einer Milliarde Euro erwirtschaften.