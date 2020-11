Corona verändert die Lieferketten in der Modebranche, die Konsumenten ändern ihr Kaufverhalten - welche Auswirkungen hat das auf den Fashionlogistiker Meyer & Meyer? CEO Maximilian Meyer und seine Schwester Theresa Meyer gewähren exklusive Einblick in ihr Unternehmen und ihre Pläne.

Wer einen führenden Fashionlogistiker vertritt, muss auch selbst mit der Mode gehen. „Das ist bei uns wohl eine Art Berufskrankheit“, sagt Theresa Meyer mit einem Augenzwinkern. Die 30-Jährige verantwortet seit Juli des Vorjahres die Unternehmensentwicklung bei Meyer & Meyer und steht mit ihrem Bruder Maximilian Meyer (32) für die vierte Generation der Unternehmerfamilie aus Osnabrück.

Was die Faszination an der Mode ausmacht? „Wir müssen wissen, was draußen passiert, welche Trends sich durchsetzen und wie sich die unterschiedlichen Labels, Händler und Plattformen entwickeln“, sagt Theresa Meyer, die Wirtschaftswissenschaften studierte und danach für eine Unternehmensberatung tätig war. Sie sei keine Fashionista, auch kein Dauergast auf Modemessen. „Hin und wieder wälze ich aber schon die eine oder andere Modezeit­schrift“, räumt sie ein. Im Gespräch mit trans aktuell trägt sie eine weiße Bluse unter einem beigefarbenen Pullover mit einer silbernen Halskette. „Zeitlos und schlicht-elegant“, sagt sie selbst zu ihrem Stil bei der Arbeit – schrill und laut sei dort eher nicht passend.

Maßgeschneiderte Lösungen für die Modelogistik

Ihr Bruder Maximilian Meyer – er trägt zur Skype-Konferenz ­einen schwarzen Rollkragenpullo­ver – ergänzt, dass das Interesse für Mode natürlich auch der dahinterstehenden Supply-Chain gelte. Es gebe ein gewisses Spannungsfeld zwischen der mit Emotionen verbundenen Mode und der eher pragmatisch und effizient ausgerichteten Logistik. „Wir sind die Membran dazwischen“, erklärt der neue Vorstandsvorsitzende (CEO) von Meyer & Meyer und hat damit schon die Mission seines Unternehmens umrissen: die Schwingungen in der Modewelt zu verstehen, am besten zu antizipieren und darauf ausgerichtet clevere Lösungen für die weltweite Lieferkette zu entwickeln. Im Idealfall geschieht dies für jedes Label so maßgeschneidert wie möglich, um in der Modesprache zu bleiben.

Doch spätestens seit Corona gibt es dafür kein Standardstrickmuster mehr. Das Virus hat nicht nur vieles in Bewegung gesetzt, sondern beinahe tektonische Verschiebungen ausgelöst. Textilhersteller und -händler sind dabei, durch die eingetretenen Störungen in der Lieferkette ihre Warenflüsse komplett zu überdenken. Entsprechend gefragt ist hier das Know-how des Logistikpartners Meyer & Meyer, der weltweit 1.800 Mitarbeiter beschäftigt und eine Logistikfläche von 470.000 Qua­dratmetern bewirtschaftet.

Viele Modelabels waren früh mit Corona konfrontiert

Die Verantwortlichen sehen ihre Rolle hier als Problemlöser, der mitdenkt sowie schnell und adäquat reagiert. „Wir waren sehr früh sensibilisiert, was auch mit unseren Kundenbeziehungen zu tun hat“, berichtet Vorstandschef Meyer.

„Viele Modelabels sourcen ja in Asien und waren früh mit dem Thema konfrontiert.“ Entsprechend früh habe sich auch Meyer & Meyer mit dem Virus und seinen Auswirkungen auf die Supply-Chain befasst. „Das war zu einem Zeitpunkt, als für die meisten das Thema noch weit weg war und man es noch als eine Art Sommergrippe ansah.“

Meyer & Meyer stand im engen Dialog mit den Kunden, kannte deren teilweise schwierige Situation und sah sich wie das Gros der Logistikdienstleister mit deutlich rückläufigen Mengen konfrontiert. „Teilweise haben wir das mit Aktivitäten in neuen Bereichen kompensiert, teilweise aber auch durch neue Aktivitäten innerhalb der Fashionbranche.“ So arbeitete Meyer & Meyer auch mit dem Lebensmittelhandel zusammen, dessen Nachfrage durch die Decke ging und der händeringend nach Kapazitäten suchte. Und mit Blick auf die Logistik für die Mode­branche gab es weniger Cross-Docking-Bewegungen, dafür deutlich mehr Einlagerungen.

Wachsender Bedarf an Einlagerungen durch Corona

Der gewachsene Bedarf an Einlagerungen kommt nicht von ungefähr: Die Erwartung, dass Textil- und Modeunternehmen im Sinne von resilienten Lieferketten einen Teil der Wertschöpfung wieder in die Nähe der Absatzmärkte holen, scheint sich teilweise schon zu erfüllen. „Es gibt einen deutlichen Ruf nach Lagerkapazitäten in Deutschland“, sagt Maximilian Meyer, der seit Juni vorigen Jahres dem Vorstand angehört und dem Gremium seit August vorsteht. Bei sogenannten Commoditys – also Standardware wie Unterhemden – wird seiner Prognose nach auch weiterhin von langer Hand geplant und die Fertigung in anderen Weltmärkten angesiedelt bleiben. „Je höher aber der Modegrad, desto entscheidender ist die time to market und desto näher wird die Produktion per­spektivisch an den Verkaufspunkt gerückt“, so seine Vorhersage.

Als Fashionlogistiker sieht sich Meyer & Meyer in der Corona­zeit aber noch mit weiteren Herausforderungen konfrontiert: Während der stationäre Handel aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen Lebens stark zu kämpfen hat, profitieren zumindest die großen Onlineanbieter ganz erheblich. „Das bedeutet für uns, dass wir die Ware nicht in den gewohnten Mengen mit entsprechendem Vorlauf an die stationären Händler verteilen, sondern kurzfristig kleinere Stückzahlen abwickeln und teilweise direkt an die Endkunden verschicken“, berichtet der Firmenchef. Für einige Anbieter wickelt sein Unternehmen die komplette Logistik hinter den Onlineshops ab.

Meyer & Meyer kümmert sich verstärkt um Retouren

Und was damit einhergeht: der gerade bei Kleidungsstücken hohe Anteil an Retouren. „Für einige Kunden übernehmen wir diesen Part als exklusiver Logistikpartner“, berichtet Maximilian Meyer. Schreckensberichte, wonach das Gros der zurückgeschickten Ware unbrauchbar sei, kann er nicht bestätigen. Manchmal reiche es schon, die eine oder andere Fussel zu entfernen. „Ein sehr großer Teil der Ware geht wieder in den Verkauf“, erklärt er.

Seine Schwester und er nutzen ebenfalls die Vorzüge des Onlinehandels und bestellen einen Teil ihrer Garderobe im Netz. Beide bekräftigen aber: „Wir gehen gerne noch in den stationären Handel.“ Dabei könnten sie auch bewusster wahrnehmen, wie sich ihre Kunden veränderten – wie zum Beispiel aus den Verkaufsräumen Erlebniswelten würden. Bei ­Frauen sei das mit der Größe ohnehin so eine Sache, ergänzt Theresa ­Meyer. Sie probiert die Kleidung lieber an, als aufs Gerate­wohl mehrere Größen in einem Onlinekaufhaus zu ordern. „Auch wenn wir als Logistiker vielleicht davon profitieren: Privat versuche ich, Retouren zu vermeiden.“

Das Geschwisterpaar ist nach relativ kurzer Zeit gut im Unternehmen angekommen. Zum einen mussten beide es nicht wirklich erst kennenlernen. „Durch die Gespräche zu Hause hatten wir es ja quasi immer am Esstisch“, sagt der CEO. Sie hätten die Logistik mit der Muttermilch aufgenommen, fügt er hinzu. Auch habe er parallel zu seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften immer bei Meyer & Meyer gearbeitet. Allein sind sie in ihren verantwortungsvollen Positionen auch nicht. „Unser Vater und unser Onkel stehen uns weiterhin als Sparringspartner im Aufsichtsrat zur Verfügung. Ebenso wichtig ist das Vertrauen unserer Kolleginnen und Kollegen.“

Strategieprozess bei Meyer & Meyer angestoßen

Und wie geht es im Unternehmen nun weiter? Wo liegen die künftigen Schwerpunkte, wenn Corona nicht mehr das Geschehen dominiert? Das ist Thema eines Strategieprozesses, den die Verantwortlichen bereits eingeleitet haben. Welches werden die tragenden Säulen sein? Aktuell ist es die Fashionlogistik, auf die Auto­mobillogistik entfalle aber schon ein „signifikanter zweistelliger Umsatzanteil“. Ferner geht es dabei um die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. „Die Nachhaltigkeit ist schon lange eine unserer Maximen“, betont Theresa Meyer. „Hier möchten wir weitere Projekte mit unseren Kunden vorantreiben.“

Der Einsatz von Lkw mit alternativen Antrieben ist seit jeher das Steckenpferd ihres Onkels Rolf Meyer, war Meyer & Meyer 2010 doch eines der ersten Branchenunternehmen mit eigenen Elektro-Lkw und erprobt derzeit in der Praxis, wie ein Elektro-Lkw mit Tauschbatterien auch für die Langstrecke tauglich gemacht werden kann. Einen weiteren batterieelek­trischen Lkw hat das Unternehmen für Filialbelieferungen im Raum Hannover/Peine im Einsatz.Auch um hier eigene Erfahrungen zu sammeln, hält Meyer­ & Meyer an einem eigenen Flottenanteil fest. „Der Fuhrpark ist relevant, aber den jeweiligen Produktionsmix stellen wir jeden Monat neu infrage“, sagt Maximilian Meyer. Denn wie die Mode sind auch die Logistik und der Fuhrpark dem Wandel unterworfen. Wer einen Trend verpasst, ist schnell von gestern. Das darf ein Fashionlogistiker nicht riskieren. Besser, er geht mit der Mode.

Das Unternehmen