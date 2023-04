Tag der Logistik am 20. April Live-Einblicke in die Logistik

Am 20. April 2023 findet zum 16. Mal der Tag der Logistik statt. Ganz nach dem Motto „Logistik live erleben“ können die Besucher von Unternehmen, Organisationen und Instituten aus dem Bereich der Logistik auf insgesamt 155 Veranstaltungen einen Tag lang Einblicke in die spannenden Aufgaben und vielfältigen Berufsbilder der Logistik gewinnen.

Am 20. April 2023 findet zum 16. Mal der Tag der Logistik statt. Ganz nach dem Motto „Logistik live erleben“ können die Besucher von Unternehmen, Organisationen und Instituten aus dem Bereich der Logistik auf insgesamt 155 Veranstaltungen einen Tag lang Einblicke in die spannenden Aufgaben und vielfältigen Berufsbilder der Logistik gewinnen. Die Veranstaltungen finden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, der Schweiz und sogar in der Ukraine statt. Zahlreiche Online-Termine ergänzen das Veranstaltungsangebot. Alle Infos zu den geplanten Veranstaltungen gibt es auf der Website www.tag-der-logistik.de .

„Ich finde es toll, dass jedes Jahr am Tag der Logistik über hundert Unternehmen ihre Tore für Schulklassen und interessierte Bürger öffnen und zeigen, was hinter einem der größten Wirtschaftsbereiche in Deutschland steckt. Auf diese Weise lernen wir die komplexen Abläufe kennen, die unseren Alltag tagtäglich beeinflussen und unser Land im wahrsten Sinne des Wortes bewegen“, sagt Schirmherr Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, anlässlich des Tages der Logistik.

Der Tag der Logistik findet jährlich am dritten Donnerstag im April statt und wurde im Jahr 2008 von der Bundesvereinigung Logistik (BVL) initiiert. Die Ausrichtung des bundesweiten Aktionstages liegt seit Herbst 2021 bei den beiden auf Logistikkommunikation spezialisierten Agenturen mainblick GmbH, Frankfurt, und teamtosse GmbH, München. Die BVL und die Initiative „Die Wirtschaftsmacher“ unterstützen den Aktionstag als ideelle Partner. Premiumpartner des Tages der Logistik sind in diesem Jahr Amazon, VDO Fleet und der Hafen Trier.