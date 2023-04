eTrailer im Test bei DB Schenker Deutlich weniger Spritverbrauch

Der Einsatz vom eTrailern im Landverkehr ermöglicht Einsparungen beim Spritverbrauch zwischen 24 und 55 Prozent, wie jüngst ein gemeinsamer Feldtest von DB Schenker, Trailer Dynamics und der Krone Nutzfahrzeug-Gruppe im realen Transport-Betrieb zeigte. Damit können eTrailer nach Angaben der Beteiligten einen bedeutenden Beitrag zur Dekarbonisierung des Landverkehrs leisten. eTrailer sind Sattelauflieger, die über einen elektrischen Antriebsstrang verfügen und so die Sattelzugmaschine mit Energie unterstützen, zum Beispiel beim Anfahren oder bei Steigungen.

Einsparung im realen Betrieb

Der Feldtest fand im Frühjahr 2023 in Frankreich statt. DB Schenker konnte damit erstmals die konkrete Einsparung beim Dieselverbrauch im realen Betrieb verifizieren. Verglichen wurde der Dieselverbrauch des Sattelzugsystems plus einem konventionellen Trailer mit dem Dieselverbrauch des Sattelzugsystems in Kombination mit einem eTrailer. Der eTrailer M300 von Trailer Dynamics unterstützte die Dieselsattelzugmaschine über die gesamte Teststrecke dynamisch und steuerte die elektrifizierte Achse in Echtzeit. Die Einsparung variierte dabei je nach Topografie oder dem Streckentyp des Einsatzgebietes.

Leistungsanalyse-Software entwickelt

Außerdem brachte der Test zutage, dass sich der Gesamtverbrauch an elektrischer und fossiler Energie und damit die Einsparung an Dieselbedarf präzise vorhersagen lässt. Trailer Dynamics hat hierfür eine Leistungsanalyse-Software entwickelt. Der tatsächlich gemessene Energieverbrauch im Test wich von den Prognosen nur um 0,7 Prozent und 0,9 Prozent ab.

Stimmen der Beteiligten

Wolfgang Janda, Head of System Operations bei DB Schenker Europe, erklärt: „Wir fokussieren uns jetzt auch auf die Linien-Verkehre. Der Test mit Trailer Dynamics zeigt, dass eTrailer hier ein wichtiger Baustein sein können. Wir sind beeindruckt von der einfachen Handhabung des eTrailer Systems im Alltag.“ Abdullah Jaber, CEO Trailer Dynamics, meint: „Die beeindruckenden Ergebnisse bestätigen erneut die Bedeutung der eTrailer-Technologie für die Dekarbonisierung des Güter-Schwerlastverkehrs“.

DB Schenker

DB Schenker ist ein Logistikdienstleister mit rund 76.600 Beschäftigten an über 1.850 Standorten in mehr als 130 Ländern. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand. DB Schenker investiert nach eigenen Angaben kontinuierlich in innovative Transportlösungen, erneuerbare Energien und umweltfreundlichere Produkte für seine Kunden, um 2040 klimaneutral zu werden.

Trailer Dynamics

Trailer Dynamics wurde 2018 gegründet und versteht sich als „Technologie-Innovator“ für schwere Nutzfahrzeuge, insbesondere Trailer. Als seine Vision betrachtet es das Unternehmen, „mit dem eTrailer einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und zu einer nachhaltigen umweltfreundlichen Logistik für Langstrecken-Lkw zu leisten.“

Krone Nutzfahrzeug-Gruppe

Die Krone Nutzfahrzeug-Gruppe ist in den Bereichen Nutzfahrzeuge und Landtechnik aktiv und hat dort eine führende Marktstellung. An fünf Werksstandorten mit rund 2.500 Mitarbeitenden hat das Unternehmen neben der Produktionskompetenz im Bereich Auflieger weitere Kernkompetenzen in den Sparten Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Elektrifizierung entwickelt. Der Krone eTrailer ist hierfür ein Beispiel.