Tag der Logistik 2023 Logistik für alle sichtbar machen

Die besondere Funktion des Wirtschaftszweigs sichtbar machen – das ist Ziel des Tags der Logistik, den die Bundesvereinigung Logistik (BVL) erstmals 2008 initiiert hatte. 2022 hatten 132 Unternehmen, Organisationen und Instituten aus zehn Ländern zu insgesamt 156 Veranstaltungen geladen; fast 5.500 Besucher machten sich dabei ein Bild von der Branche.

Drittgrößter Wirtschaftszweig in Deutschland

Rund 300 Milliarden Euro Umsatz und 300 Millionen Beschäftigte, und der drittgrößte Wirtschaftszweig nach Automobil und Handel – das sind die Eckdaten, unter denen mehr als 80.000 Unternehmen deutschlandweit arbeiten. Aber auch in Luxemburg, Litauen, den Niederlanden und der Schweiz laden Unternehmen und Organisationen heute ein, die Logistik kennenzulernen, und auch in der Ukraine gibt es eine Veranstaltung – vom Lehrstuhl für Logistik der Universität in Kiew.

Dieses Jahr steht vor allem das Thema Fachkräftemangel im Fokus – und welche politischen Rahmenbedingen sowie welche Maßnahmen der Branche notwendig sind, dessen Folgen zu reduzieren. Wie groß die Herausforderungen sind, machte Oliver Luksic (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr (BMDV) und Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik sowie Schirmherr des Aktionstages, deutlich.

Attraktivere Löhne anbieten

Demnach werden in den nächsten Jahren rund zwölf Millionen Beschäftigte in Rente gehen – betroffen sind alle Wirtschaftsbereiche, aber in großem Maße auch die Logistik. Die Rahmenbedingungen für eine Verbesserung der Situation müssen durch die Politik erfolgen, aber auch die Wirtschaft müsse ihren Teil dazu beitragen, etwa die Arbeitsbedingungen, aber auch Löhne und Gehälter attraktiver machen.

Neu: regelmäßige Einwanderung in Deutschland

„Die Branche und die Gesellschaft muss sich aber auch an einen Paradigmenwechsel – gewöhnen: Wir brauchen künftig eine regelmäßige Einwanderung in Deutschland“, sagte Luksic bei einer Pressekonferenz im House of Logistics und Mobility (Holm) in Frankfurt. Wichtig sei zwar weiterhin, auf einheimisches Potenzial zu setzen, aber auch Zuwanderung zu fördern, etwa auch beim Thema Berufskraftfahrerqualifizierung.

Die Erleichterung von Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten sei daher neben einem allgemeinen Bürokratieabbau eine der vordringlichsten politischen Aufgaben; neben „kleineren Maßnahme“, wie der Überprüfung der Sozialvorschriften in Folge des EU-Mobilitätspakets oder der Verbesserung der Zustände an den Rasthöfen.

Logistik-Geschichten für junge Leute

Das Ziel aller – und insbesondere zum Tag der Logistik – müsse sein, das richtige Bewusstsein für die Logistik zu wecken, sagte der Staatssekretär. Nicht nur über Probleme sprechen, sondern auch die Möglichkeiten nutzen, um gemeinsam für die Branche und ihre spannenden Jobs zu werben. International, digital und innovativ – hier müsse mehr Storytelling passieren, um vor allem die jungen Leute zu erreichen. Der nächste Tag der Logistik findet am 18. April 2024 statt.