Österreichische Post setzt auf Sevic Kompakter E-Transporter V500e bringt Pakete

Die Österreichische Post testet seit Anfang April 2023 den Einsatz des elektrischen Kompakttransporters V500e in der Praxis. Das Leichtbau-Fahrzeug der Klasse L7e-CU aus dem Hause Sevic Systems kommt dabei in der Zustellung in der Innenstadt zum Einsatz.

Österreichische Post mit klarem Klima-Ziel

Das Ziel ist vorgegeben: Spätestens im Jahr 2030 will die Österreichische Post in der Zustellung auf der letzten Meile 100 Prozent emissionsfrei unterwegs sein. Bereits seit 2022 stockt das Unternehmen die Zustellflotte daher ausschließlich um Elektrofahrzeuge auf. Pro Jahr sollen so jährlich bis zu 1.000 E-Fahrzeuge bei der Österreichischen Post an den Start gehen. Im Kompakttransporter-Segment testet der KEP-Dienstleister nun den V500e von Sevic Sytems aus Bochum. Das Fahrzeug hat seit März die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung für den Europäischen Wirtschaftsraum (ECWVTA).

Flexibilität des V500e macht den Unterschied

Foto: Sevic Systems Der Aufbau des Sevic V500e ist individuell wählbar und lässt sich in wneigen Minuten tauschen.

Ein Grund, warum die Österreichische Post Sevic den Zuschlag erteilt hat, liegt in dem flexiblen Aufbau des V500e. Neben der aktuell von der Post eingesetzten Transportbox mit zwei Rolltüren (hinten und an der Seite) bietet Sevic neun weitere Standardaufbaumöglichkeiten und Koffersysteme an. Als Varianten stehen Boxen mit unterschiedlichen Optionen, wie etwa Roll- oder Klapptüren, zur Verfügung. Ergänzend sind verschiedene Pritschen lieferbar. Zu den bereits werksseitig angebotenen Aufbauten kommen auf Kundenwunsch angefertigte individuelle Systeme. Alle diese Aufbauten lassen sich bei Bedarf mithilfe des patentierten Cargo-Swap-Systems innerhalb weniger Minuten mit einem Standard-Gabelstapler auswechseln.

Sevic V500e kommt bis zu 300 Kilometer weit