System Alliance Europe hat neuen Partner in UK Europa Worldwide Group erweitert Netzwerk

Europa Worldwide Group erweitert Stückgut-Netzwerk der System Alliance Europe in Großbritannien. Wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Dartford in der englischen Grafschaft Kent aufgestellt ist.

System Alliance Europe (SAE) hat mit dem Logistikdienstleister Europa Worldwide Group mit Hauptsitz in Dartford in der englischen Grafschaft Kent den 53. Partner für die Stückgut-Kooperation hinzugewonnen. Welche Aufgaben das Unternehmen übernimmt und was sich Europa Worldwide davon verspricht.

Europa Worldwide Group ist breit aufgestellt

Die britische Europa Worldwide Group beschäftigt 1.400 rund Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 353 Millionen Euro. Es unterhält 17 nationale Hubs sowie 42 Partnerdepots und wickelt jährlich rund 456.000 Sendungen ab, davon durchschnittlich 10.000 verzollte (DDP) Sendungen pro Tag im Europaverkehr. Europa Worldwide ist nach eigenen Angaben breit aufgestellt und beliefert die Produktion und Distribution in den Branchen Elektronik, Mode, Sportbekleidung, Rohstoffe, Chemie, Automobil, Möbel, Verpackung, Lebensmittel, Getränke sowie alle weiteren Artikel des täglichen Bedarfs (FMCG). Das Logistikunternehmen verfügt über Niederlassungen für den Straßentransport in Belgien, den Niederlanden, Großbritannien und Irland sowie über Luft- und Seefrachtstandorte in Großbritannien, Hongkong, Dubai, China und Indien.

Operations Director Dan Cook kennt SAE bereits

„Ich habe bereits Erfahrungen mit SAE aus einem früheren Unternehmen, für das ich gearbeitet habe“, sagt Operations Director Dan Cook. „Deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Mitglieder einen Pool von wirklich guten europäischen Spediteuren darstellen, in dem man schwimmen kann.“ Die Verpflichtung aller SAE-Partner zu hohen Qualitäts- und IT-Standards machten das Netzwerk stark, so Cook. Europa Worldwide verspricht sich von dem Beitritt eine gute Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Unternehmen, um seine Produkt- und Dienstleistungspalette weiter auszubauen.

