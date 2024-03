Eco Performance Award 2024 Nachhaltigkeitspioniere gesucht

Der Eco Perfomance Award 2024 steht aus. Die Ausschreibung für den Nachhaltigkeitspreis im Straßengüterverkehr richtet sich an große Unternehmen, KMU sowie Start-ups und Anbieter von Digitalen Innovationen. trans aktuell ist Medienpartner.

Neu ist die Beteiligung der großen Transport- und Logistikverbände in der Jury und eine Medienpartnerschaft mit der Fachzeitung trans aktuell. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitspioniere der Branche auszuzeichnen. Die Jury ehrt innovative Unternehmen, die sich durch die Vereinigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Bestrebungen besonders ausgezeichnet haben.

„Pioniere gehen voran, sind ihrer Zeit voraus oder begehen neue Wege, abseits der Pfaden, die die Masse beschreitet. Unser Ziel ist es, aus der Breite der Logistikunternehmen die verborgenen Ideen und Innovationen hervorzubringen“, sagt Ludwig Häberle, Projektleiter vom Schweizer Unternehmen Logistics Advisory Experts (Schweiz), einem Spin-off der Universität St. Gallen.

Bemühungen um Nachhaltigkeit

Während große Unternehmen demnach geübt darin sind, Innovationen auch nach außen zu kommunizieren, sind laut Häberle gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zwar auch extrem innovativ, leben dies aber meist nur nach innen aus: „Was im eigenen Unternehmen aber als Selbstverständlichkeit gilt, kann für andere erfolgsversprechend und neu sein, und sogar Pioniercharakter haben“.

Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb könnten diese Firmen ihre Bemühungen in puncto Nachhaltigkeit in die Öffentlichkeit tragen und andere inspirieren. Und natürlich auch Vorteile für das eigene Unternehmen generieren: Nicht zuletzt durch eine breit angelegte Medienkampagne erreichen die Finalisten und Preisträger laut Häberle eine große Sichtbarkeit, zudem Anerkennung nach innen und außen: „Nicht zu unterschätzen ist der Motivationscharakter der Mitarbeiter, wenn das ganze Unternehmen für seine Leistung ein externes, unabhängiges Siegel erhält“, berichtet Häberle.

Und die Außenwirkung ist demnach auch für Unternehmen interessant, die sonst nicht aktiv kommunizieren. Ein Bonus sei die Wertschätzung der vorhandenen Kunden und die Tatsache, dass neue Kunden auf das Unternehmen aufmerksam werden.

Award der Verbände

Neu ist 2024, dass der Nachhaltigkeitspreis als „Award der Verbände“ und mit leichten Veränderungen in den Kategorien durchstartet: Unterstützt wird der Preis von den Verbänden Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste (BdKEP), Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV), Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) sowie dem Schweizerischen Nutzfahrzeugverband (ASTAG) und dem Verband der international tätigen Speditions- und Logistikunternehmen in der Schweiz (SpedLogSwiss).

trans aktuell ist Medienpartner

Der EPA wird von einem Konsortium getragen, das aus den sechs Verbänden und den Unternehmen Schaeffler, Kravag sowie der Kooperation transcoop09 besteht, die Konsortialführung haben die Unternehmen Logistics Advisory Experts (Schweiz) und Venkinto (Deutschland) inne. trans aktuell ist Medienpartner in Deutschland, das Medium Log-Info24 in der Schweiz.

Die einzelnen Kategorien, in denen sich Unternehmen bewerben können, sind große Unternehmen sowie kleine und mittelständische Unternehmen, Start-ups und, als neue Kategorie, Digitale Innovationen. Damit sollen eben den Start-ups, die oft auch einen Softwarehintergrund haben, auch die etablierte Softwareunternehmen eine Chance haben, die, etwa mit einem klassischen Hintergrund zu Themen wie TMS und WMS, aber durchaus auch neue, nachhaltige Geschäftsfelder und Innovationen entwickeln. Mit der neuen Kategorie habe man daher einer ganz neuen Zielgruppe den Zugang zu dem Wettbewerb geöffnet. Bedingung für die Teilnahme sind hier digital gestützte Lösungen und Transformationsprozesse.

Start-ups dürfen hingegen nicht älter als fünf Jahre alt sein, einen Wachstumspfad sowie hoch-innovative Ideen aufweisen; Voraussetzung für KMU und große Unternehmen ist die Dispositionshoheit über die eigene Flotte, bei KMU zudem, dass sie inhabergeführt sind.

15 Jahre Eco Performance Award

Die Bandbreite der Innovationen und Projekte ist groß: „Die Erfahrung aus den 15 Jahren des Eco Performance Awards zeigt, dass in der Branche viel Potenzial schlummert“, sagt Häberle. Der Preis habe daher einen „spill over-Charakter“: Was im ersten Unternehmen als Ansatz mit kleineren Schritten beginne, erreiche später viele andere und könne dann in Summe viel bewegen.

Vorbildcharakter habe etwa der sehr breite Ansatz zum Thema Nachhaltigkeit von Seifert Logistics aus Neu-Ulm gehabt, dem letztjährigen Sieger. Dies beinhaltete am neuen Standort Ulm-Nord die nachhaltige Bauweise, ein Gesamtkonzept für die Umstellung auf E-Lkw mit Energieerzeugungskonzept, sowie den neuen Bürokomplex inklusive Betriebsrestaurant, der einen besonderen Stellenwert der Mitarbeiter signalisiere.

Im Bereich KMU wurde 2023 der Schweizer Logistikdienstleister Krummen Kerzers ausgezeichnet, der sich auf den nationalen und internationalen temperaturgeführten Transport von Lebensmitteln und Pharmaprodukten spezialisiert hat. Das Schweizer Unternehmen überzeugte die Jury mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie, die es seit Jahren konsequent verfolgt. „Das Unternehmen verfolgt aus eigener Überzeugung die 1,5-Grad-Ziele der Sciences Based Target, und dies unter den KMU-eigenen ökonomischen Zwängen. Diese ökonomische und ökologische Reife hat die Jury massiv überzeugt“, sagt Häberle.

Fokus auf den Straßengüterverkehr

Historisch bedingt liege der Fokus des Preises auf dem Straßengüterverkehr, es können allerdings auch Projekte mit Beteiligung anderer Verkehrsträger, etwa Intermodaltransport, angemeldet werden. Die drei Nachhaltigkeitssäulen – sozial, ökonomisch, ökologisch – hat die zehnköpfige Jury dabei immer im Blick. „Wir erheben einen Anspruch auf herausragende Bewerbungen und behalten uns auch vor, in einzelne Kategorien keinen Preis zu vergeben, wenn dieses Kriterium nicht erfüllt wird“, so der Projektleiter.

Dementsprechend sei auch die Jury zusammengesetzt worden: ein breites Gremium aus renommierten und akzeptierten Mitgliedern mit Know-how und Fachkenntnissen im Bereich Logistik und Logistikinnovationen, länderübergreifend im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) verankert. Pluspunkt: Durch die Vernetzung und den Austausch der Verbände untereinander könne das Gremium auch gut beurteilen, wie reif die einzelnen Projekte sind, außerdem sei so eine Branchendiversifizierung gegeben. Damit haben alle Bewerber, gleichwohl aus welcher Sparte oder Bereich sie kommen, die gleichen Chancen, als Nachhaltigkeitspionier 2024 ausgezeichnet zu werden.

