Eine komplett neue Halle und eine Erweiterung am Standort Eisenach hat die Raben Group nun offiziell eröffnet. Insgesamt 6,5 Millionen Euro investierte der Logistikdienstleister in den Thüringer Standort, wo es nun mehr als vierzig Prozent mehr Lagerkapazitäten in vier Logistikhallen und zwei verbundene Umschlagshallen gibt. Auch eine Werkstatt mit Waschanlage und neue Büros kann Raben jetzt dort nutzen. „Mit den zusätzlich geschaffenen Flächen haben wir uns auf einen steigenden Bedarf an logistischen Lagermöglichkeiten und Dienstleistungen eingestellt und uns eine gute Position zur Weiterentwicklung geschaffen“, betonte Peter Jacobs, Niederlassungsleiter der Raben Trans European Germany in Eisenach.

Hub-Funktion für internationale Verkehre

In Eisenach sind rund 165 Mitarbeiter beschäftigt, der Dienstleister bietet dort Sammelgut-, Teil- und Komplettladungen sowie Sequenzierung, Kommissionierung, Just-in-time- und Just-in-sequence-Anlieferungen – ebenso wie individuelle Logistikkonzepte und Verzollungsservices. Am erweiterten Standort stehen 74 Verladetore bereit, Kunden kommen aus der Automobilbranche, aus der Metall- und Verpackungsindustrie, der Papierverarbeitung, dem Straßen- und Gebäudebau sowie der Gebäudetechnik.

Eisenach liege nach Ewald Raben, CEO der Raben Group, nicht nur zentral in der Mitte Deutschlands, sondern verbinde auch die Märkte in West- und Osteuropa. „Der Standort hat für Raben Deutschland zudem eine Hub-Funktion für nationale sowie internationale Verkehre und ist daher im Mehrschichtbetrieb fast rund um die Uhr im Einsatz.“