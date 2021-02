Mit dem Bau einer neuen Logistikhalle samt Büromezzanine in Polch will die Transport- und Logistikgruppe Gras aus Neuwied die Voraussetzungen für schnellere Logistikprozesse und weiteres Wachstum schaffen, heißt es seitens des Unternehmens. „Gerade in den schwierigen Zeiten von Corona finden wir es wichtig, mit dem Neubau ein positives Signal in der Region Koblenz und darüber hinaus zu setzen. Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns, in der Region rund 120 neue Arbeitsplätze schaffen zu können“, erklärt Madeleine Boos, Geschäftsführerin der Gras Gruppe.

Gras ist auf Wachstum eingestellt

Die Gras Gruppe hat aktuell rund 600 Mitarbeitern an den Standorten in Neuwied, Ötzingen (Westerwald), Köln, Mannheim, Ötigheim bei Karlsruhe sowie zwei in Polch. In der Robert-Koch-Straße in Polch, nahe der A48, entsteht nun der achter Standort. Dieser dient als räumliche und organisatorische Erweiterung im Bereich der Kontraktlogistikdienstleistungen, heißt es seitens des Unternehmens. Die von Goldbeck realisierte Immobilie bietet bei Fertigstellung 20.000 Quadratmeter Hallenfläche sowie ein integriertes Büro-Zwischengeschoss mit 400 Quadratmetern.

Kontraktlogistik ausweiten

Der Neubau in Polch, so ist auf Nachfrage zu erfahren, ist nicht einem speziellen Großkunden geschuldet. Auch wenn Gras dort voraussichtlich für einen Bestandskunden aus der Industrie für dessen Erweiterungen im Bereich E-Commerce und B2C zusätzliche Produkte einlagert. Des Weiteren läuft aktuell eine Ausschreibung mit einem Kunden aus der Konsumgüterbranche. Die von der Gras Gruppe am neuen Standort angebotenenen Kontraktlogistik-Dienstleistungen umfassen dann ganz klassisch das Ein- und Auslagern, Containerent- und -verladung, Kommissionierung, Konfektionieren, Verpacken sowie Umpacken. Hinzu kommeneventuelle noch Displaybau sowie Value-Added-Services jeder Art.