Kombiverkehr KG hat aktuell gleich drei neue Verbindungen ins internationales Netzwerk aufgenommen: Ab sofort ergänzen die Direktzug-Relationen Krefeld–Mortara v.v., Gent–Mortara v.v. und Rotterdam RSC–Mortara v.v. das Leistungsspektrum an Verkehren zwischen Deutschland, Belgien sowie den Niederlanden und Italien über den Gotthard.

Container, Wechselbehälter und Trailer

Das Unternehmen bietet damit neben den bereits bestehenden Verbindungen von und nach Busto und Novara in Italien, die gemeinsam mit der Partnergesellschaft Hupac vermarktet werden, einen weiteren Terminalstandort in Norditalien an. Mortara liegt in der Provinz Pavia und deckt mit nur rund 70 Kilometern Entfernung den norditalienischen Wirtschaftsraum rund um Mailand straßenseitig ab. Die Züge von und nach Mortara verkehren je Relation aktuell bis zu fünfmal pro Woche. Neben Containern und Wechselbehältern ist auch der Transport von Sattelaufliegern möglich – in absehbarer Zeit sogar mit Vier-Meter-Profil (P400).